Nieuwbouw RFC Geertruidenberg te duur dus elders

Het lijkt erop dat RFC in Raamsdonksveer en het gemeentebestuur terug moeten naar de tekentafel. De gemeenteraad vindt dat de nieuwbouw van de voetbalclub veel te duur wordt.

Een overschrijding met 300.000 euro op een budget van 1,3 miljoen vindt de gemeente teveel.

Niet overstag

Voorzitter Gerben van Herwijnen van RFC had een schare supporters meegenomen naar het gemeentehuis. Maar op 9 november werd duidelijk dat de gemeenteraad niet overstag wilde gaan.

Van de noodzaak van een nieuwe kantine en kleedkamers is de raad wel doordrongen. Maar dan wel op een andere plek want bouwen tussen de oude complexen in wordt, vanwege het extra werk, veel te duur. De gemeente moet alle sloten rondom het complex namelijk verbreden en nutsvoorzieningen omleggen.

Gat door extra activiteiten

Voorzitter Herwijnen beschuldigde het gemeentebestuur ervan de tekorten groter voor te stellen dat deze in werkelijkheid zouden zijn. Maar zijn betoog bracht de raad niet op een andere gedachten.

Het gat in het budget is volgens Herwijnen vooral ontstaan door de extra activiteiten op het gemeentelijke buitenterrein. “Bovendien is dat gat niet groter dan 70.000 euro”, zo rekende hij de gemeenteraad voor.

“En dan hebben we de omgevingsvergunning al binnen. Als je nu naar alternatieven gaat zoeken werkt dat vertragend en dan is het nog maar de vraag of dat minder gaat kosten.”

Wisselende gegevens nieuwbouw

Volgens Herwijnen is het clubbestuur pas ingelicht op de dag voordat het college de stekker eruit ging trekken. Hij sprak van ‘onbehoorlijk bestuur’ en dat was tegen het zere been van de raad.

“De wethouder steekt zijn nek uit en wordt door u getackled”, stelde raadslid Albert Smit. Hij benadrukte hoeveel de gemeente RFC al tegemoet is gekomen.

Wethouder John van Vugt: “Wij ontvingen doorlopend wisselende gegevens. Op een gegeven moment moet je dan constateren dat de club het gat niet gedicht krijgt. En dan moet er een beslissing worden genomen.”

