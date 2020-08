TCO basis voor aanbesteding sportcomplex Kapelle

De gemeente Kapelle wil een nieuw sportcomplex met zwembad realiseren. Voor een aanbesteding o.b.v. de TCO tast de gemeenteraad nu een stuk dieper in de buidel dan gepland.

Jon Herselman Andere gemeenten zijn in tijden van corona geneigd de hand op de knip te houden. Maar sportwethoudertoont lef en ging voor een andere aanpak.

Ambitieuze wethouder

De sporthal en het zwembad moeten al in de zomer van 2022 zijn opgeleverd. Daarvoor trok de gemeenteraad van Kapelle onlangs 2,3 miljoen meer uit dan was begroot.

De ambities van wethouder Herselman om ook met duurzaamheid aan de slag te gaan, zijn zo groot. Daarvoor toont hij nu inzicht door vanuit de TCO te gaan werken.

Afbreken, opknappen of nieuw bouwen

Het veertig jaar oude sportcentrum Groene Woud in Kapelle is sterk verouderd. En dan dient zich onvermijdelijk de vraag aan: afbreken, opknappen of nieuw bouwen? De keuze viel in Kapelle op nieuwbouw. Daarvoor is door Synarchis in eerste instantie een kostenraming gemaakt van 13 miljoen euro.

TCO als uitgangspunt

Herselman besloot om de business case voor het complex anders aan te pakken. “Veel gemeenten kijken op de traditionele manier naar de kosten die je voor de bouw van een sportaccommodatie moet maken. De gemeente Kapelle heeft ervoor gekozen om te starten met een marktconsultatie.”

“Die heeft veel nieuw inzicht opgeleverd en is de reden dat wij anders zijn gaan aanbesteden. Wij zochten namelijk op basis van de jaarlasten over de hele looptijd, het beste resultaat. En in die jaarlasten hebben we echt alles meegenomen.

Jaarlijkse kosten 684.000 euro

“Wij hebben uiteindelijk gekozen voor Vaessen“, vertelt Herselman. “De totale investering komt nu uit op 15,3 miljoen euro. Met de aanpak van dit bedrijf bedragen de jaarlijkse kosten 684.000 euro.

“Wij betalen 15,3 miljoen euro voor de bouw, de exploitatie, de energie en het onderhoud. Voor de total cost of ownership (TCO) dus. Wij sluiten het nieuwe complex niet meer op het aardgasnet aan. Dat is mogelijk dankzij de toepassing van 1.200 zonnepanelen en warmtepompen.”

Follow @Allesportzaken