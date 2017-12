Talentencomplex in Breda zal in 2020 worden geopend

In Breda is de kogel door de kerk. De gemeente en ROC West-Brabant hebben laten onderzoeken of een multifunctioneel talentencomplex in Breda haalbaar en betaalbaar is. En dat blijkt het geval te zijn.

De bouw van het ‘talentencomplex’ moet medio 2020 gereed zijn. Het sportcentrum zal worden ingericht voor zowel de ontwikkeling van talent als voor breedtesport.

Topsport complex

Het complex zal worden aangelegd op het terrein van het Vitalis College in Breda. In het sportcomplex wordt ook extra ruimte voor binnensporten opgenomen. En met de bouw krijgt Breda bovendien een sporthal waar topsporttrainingen- en wedstrijden kunnen worden gehouden.

Talentencomplex klaar in 2020

Het hele complex zal daarom gaan voldoen aan de normen van NOC*NSF. Het talentencentrum zal een echte sportcampus worden en een regionale ontmoetingsplaats voor sporters.

Volleybalvereniging De Burgst en basketbalvereniging Barons zullen zich vanaf 2020 in het complex vestigen. Maar ook fysiotherapie, fitness en sport-ondersteunende medische functies krijgen er een plek.

Boost voor de regio

Sportwethouder Paul de Beer is ervan overtuigd dat dit nieuwe talentencomplex de hele regio een sportieve impuls zal geven. “In het sportcentrum worden door de gemeente Breda topsport, breedtesport en onderwijs samen gebracht. En de mbo-opleiding Sport en Bewegen van ROC West-Brabant gaat regionaal ook zeker een boost geven.”

