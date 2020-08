Stilte rondom Feyenoord City is oorverdovend

Er heerst stilte rondom Feyenoord City terwijl er nu nieuws over het nieuwe stadion zou zijn. Maar de gesprekken over het stadiongedeelte zitten in een impasse en het geduld van de lokale politiek raakt op.

loopt al jaren De planvorming van een nieuw Feyenoordstadion. Maar de kans dat er in deze zomer geen ja of nee komt is groot. Een nieuw uitstel van het besluit lijkt realistisch.

Bijdrage van 6 miljoen

Binnen Feyenoord bestaan twijfels. De businesscase, de bouwkosten en de financiering zijn nog niet rond. En levert het nieuwe stadion wel voldoende op om door te gaan met de plannen?

Er is ruim 6 miljoen nodig om van een definitief ontwerp en technisch ontwerp te maken. De gemeente Rotterdam is om een extra bijdrage gevraagd om dit voor elkaar te krijgen. Maar GL en de PvdA willen van BenW graag precies weten hoe de constructie in elkaar zit.

Kuip als onderpand

Feyenoord en het Stadion Feijenoord kunnen die kosten er niet bij hebben. Die zijn al hard getroffen door de coronacrisis. Bovendien leende het stadion al 20 miljoen bij Goldman Sachs. Dit geld was bedoeld om de ontwikkelingskosten van het nieuwe stadion te betalen, met De Kuip als onderpand.

De betrokken ambtenaren in het project zijn met vakantie. Dus ook vragen zoals over het schuiven met kosten binnen de gebiedsontwikkeling blijven nog even onbeantwoord.

Geduld raakt op

“Het geduld van de Rotterdamse politiek raakt op”, zegt Robert Simons van Leefbaar. “Als de club geen besluit neemt, dan moet de politiek de knoop maar doorhakken. Ik had de huidige stilte rondom Feyenoord City niet verwacht. Eerder een ‘go / no go’ na de nieuwe doorrekening van de business case.”

“Maar dat moment komt maar niet, dus maak ik mij zeer grote zorgen. De financiering was voor de coronacrisis al moeilijk. En ik heb begrepen dat alle signalen nu van oranje op rood staan.”

Stilte rondom Feyenoord City doorbreken

De discussie tussen de gemeente, het stadion en de club zit vast. En transparantie is er niet want hoe staat de financiering ervoor? En waarom is businesscase 2.1 nog niet akkoord?

“Wij willen dat de club kleur bekent en de stilte rondom Feyenoord City doorbreekt”, zegt Dennis Tak van de PvdA.

“Wij moeten met elkaar om de tafel en kijken wat haalbaar is. Maar wij willen wel precies weten wat er aan de hand is. Eén ding is zeker, extra geld vanuit de gemeente is voor ons niet bespreekbaar.”

