Emmen kiest voor sporthal op Abeln-terrein

De gemeente Emmen gaat aan de slag met de sport in Emmer-Compascuum. Er is gekozen voor de bouw van een sporthal op het braakliggende Abeln-terrein in het dorp.

Het voormalige café-restaurant Abeln in Emmer-Compascuum brandde in 2010 volledig af. Het pand stond al enige jaren leeg en sindsdien is er niets meer aan het terrein gedaan.

In 2020 klaar

Het was eerst de bedoeling om de sporthal en de brede school achter MFC de Deele te bouwen. Maar die locatie bleek te klein. Op een inloopbijeenkomst eind 2017 gaf 80% van de bezoekers aan de voorkeur te hebben voor een hal op de Abeln-locatie.

De gemeente heeft de grond van dit terrein aangekocht en de sporthal moet, als alles goed gaat, in 2020 klaar zijn.

Liever een supermarkt

Dorpsbelangen Emmer-Compascuum zag liever de vestiging van een supermarkt op het Abeln-terrein. Maar volgens de gemeente is de kans daarop niet erg groot. “De Boni zit namelijk vast aan een contract dat pas over acht jaar afloopt”, zegt sportwethouder Bouke Arends, “en wij willen nu doorpakken.”

Centrum vorming

De nieuwbouw van de school en sporthal maken deel uit van een groter plan met het dorp. Want ook het openbaar gebied gaat op de schop omdat Emmer-Compascuum een langgerekt dorp is. De gemeente ziet winkels buiten de dorpskern liever ‘naar binnen’ verhuizen om zodoende meer een centrum te vormen.

In gesprek

Hoe de invulling van de plannen van Emmen er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. In de komende maanden zal de gemeente hierover in gesprek gaan met de inwoners, ondernemers en andere partijen uit het dorp.

