De Wiltsangh in Nunspeet is medio 2021 klaar

Sportliefhebbers in Nunspeet en omgeving kunnen vanaf 2021 hun hart ophalen in het nieuwe sportcentrum De Wiltsangh. Het complex krijgt een zwembad, een sporthal en een turnhal.

Als alles volgens planning verloopt, start Bouwbedrijf Vaessen eind 2019 met de bouw. De gemeente wil het nieuwe sportcentrum medio 2021 in gebruik kunnen nemen.

De Wiltsangh soort tetrispuzzel

“Het sportcomplex heeft iets van een Tetris-achtige puzzel”, zegt sportwethouder Mark van de Bunte. “De sporthal komt 4 meter onder het maaiveld te liggen en Vaessen bouwt op de kleedkamers een turnhal met een zogeheten valkuil. Het wordt dus geen recht toe, recht aan gebouw en het past allemaal precies.”

Architect Slangen + Koenis heeft de omgeving van De Wiltsangh als inspiratiebron genomen. De kleuren van het bos (groen), heide (paars), water (blauw) en zandverstuivingen (zandkleur) komen in het gebouw terug.

All-electric sportcentrum

De Wiltsangh wordt all-electric en krijgt dus geen gasaansluiting. Op het dak komen zonnepanelen te liggen en het sportcentrum wordt uit duurzame materialen opgetrokken. De gevel bestaat voor een groot deel uit glas- en staalplaten.

De stroom die de zonnepanelen opwekken kan niet het gehele complex van energie voorzien. Daarom maakt het sportcentrum ook gebruik van een 1 hectare groot zonnepark in Nunspeet. Het gemeentehuis van Nunspeet zal straks ook haar stroom van dit park betrekken.

Wedstrijd- en recreatiebad

De Wiltsangh krijgt een wedstrijdbad van 25 meter met zes banen, en een doelgroepenbad. Maar het zwembad gaat ook ruimte bieden aan recreatieve zwemmers. Zo wordt één van de twee glijbanen een 60 meter bandenglijbaan. De sporthal wordt 48 meter lang, de turnhal krijgt een vaste turnopstelling en in de centrale hal komt de horeca.

Het nieuwe sportcentrum vervangt het huidige sportcentrum De Brake. Volgens wethouder Van de Bunte is dat complex uit 1974 helemaal op. “Al sinds 2009 praat de gemeente over opknappen of vervangen van De Brake. Uiteindelijk heeft Nunspeet er dus voor gekozen om een nieuw complex te laten bouwen.”

Follow @Allesportzaken