Sportaccommodatie in Reek krijgt groen licht

BenW van Landerd stemde op 22 oktober in met het voorstel voor de realisatie van een sportaccommodatie in Reek. Het complex kost 3,4 miljoen euro en vv Achilles, de Reekse tennisvereniging en Jong Nederland gaan er spelen.

Vv Achilles, TV Reek en Jong Nederland gaan sowieso gebruikmaken van de nieuwe accommodatie. Deze clubs namen enkele jaren geleden ook het initiatief om samen één complex te betrekken.

De plannen omvatten een hoofdgebouw met horeca, een beweegbox, vergaderruimtes maar ook was- en kleedkamers. Het plan voorziet in de aanleg van tennisbanen en een sport- en speelveld bij de huidige voetbalvelden.

Het plan is in samenwerking met de Reekse clubs en de gemeente Landerd ontwikkeld. De verenigingen dragen ook een gedeelte van de investering en verzorgen in de toekomst de exploitatie.

Sportwethouder Moritz Böhmer: “Met de nieuwe accommodatie en de clubs krijgt het sport- en beweegaanbod in Reek een flinke impuls. De verenigingen gaan nauw samenwerken om krachtig en vitaal te blijven.”

Het sport- en beweegaanbod gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Reek. Op de vrijkomende locaties van zowel de tennisclub als van Jong Nederland, ontstaat ruimte om in de toekomst woningen te bouwen.

Vooruitlopend op het besluit van de raad zetten de clubs alvast een aantal vervolgstappen. Zo gaan de clubs met hulp van de gemeente, een beheerorganisatie oprichten. Deze krijgt de verantwoordelijkheid over de bouw, het dagelijkse beheer maar ook de exploitatie van ‘Sport en spel Reek’.

