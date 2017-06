Sc Cambuur plant een energie neutraal stadion

Het college van BenW van de gemeente Leeuwarden heeft ingestemd met plannen voor de ontwikkeling van het WTC-gebied. Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft samen met Sc Cambuur en de gemeente een plan voor een nieuw en energie neutraal stadion uitgewerkt.

sc Cambuur De gemeenteraad heeft het laatste woord over de plannen maar die mogen waarschijnlijk op voldoende steun rekenen. Als die er is, dan speeltin 2020 in een nieuw stadion.

Friese economie

De samenwerking is voor de ontwikkeling van een gebied met ondernemerskansen en voorzieningen voor de inwoners. Het nieuwe stadion moet een combinatie van voetbal, onderwijs, schaatsen, horeca, vrije tijd en winkels gaan bieden.

Deze faciliteiten mogen echter niet concurrerend worden met de winkels in de binnenstad. Het plan ondersteunt de Friese economie en geeft sc Cambuur tegelijkertijd ruimte voor groei in een up-to-date stadion.

De nieuwbouw

Met deze nieuwbouw moet het meest duurzame en eerste energie neutrale voetbalstadion van Nederland kunnen worden gerealiseerd. Dat kan met name door het toepassen van geothermie (aardwarmte) waarmee warmte en elektriciteit kan worden geproduceerd.

De procedures voor de realisatie van een aardwarmtebron zijn al gedeeltelijk toegekend, evenals de subsidie. De hoeveelheid energie uit deze bron komt overeen met de energiebehoefte van 8.000 huishoudens.

Dit jaar starten

Er zijn al overeenkomsten ondertekend met o.a. ROC Friese Poort voor Onderwijs en met het WTC voor Leisure en Retail. De business case hiervoor is al aangeboden aan BenW van Leeuwarden. Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat er vanuit de business case dit jaar te kunnen starten.

Opening in 2020

In de komende periode wordt de betrokkenheid met de omliggende wijken van het huidige stadion vergroot. Tegelijkertijd zal met de eigenaar van het huidige stadion worden overlegd over de ontwikkeling van het gebied. In 2020 zou het stadion in het vernieuwde WTC-gebied in gebruik kunnen worden genomen.

