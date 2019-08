Ruimte nieuwe initiatieven na stranden ijsbaancomplex

IJsbaanambassadeur en ondernemer Ewoud Klok noemt het afblazen van de ijsbaancomplex een drama voor de sport. “Het is beneden alle peil hoe er met ons is omgesprongen.”

“Hoogeveen slaagde er maar niet in om het ijsbaancomplex over de streep te trekken. En ik ben verbijsterd over de budgetoverschrijding met bijna 60%”, aldus Klok.

Geen ijsbaancomplex, geen talentontwikkeling

De KNSB noemt het afblazen van het project slecht voor de schaatssport in Drenthe. Voorzitter Bart Jonkers van het Gewest Drenthe van de schaatsbond vind het zelfs “een drama.”

“Haal de jeugd maar eens over om 45 minuten te reizen naar een ijsbaancomplex in Groningen of Heerenveen. Zij zullen nu gaan kiezen voor sporten naast de deur. Daarmee komt de talentontwikkeling voor het schaatsen tot stilstand”, meent Jonkers.

Drenthe stuurde onvoldoende

Jonkers wil graag van de gedeputeerde horen of hij nog mogelijkheden ziet voor het schaatsen in Drenthe. Hij hoopte dat de provincie en gemeenten de handen ineen zouden slaan. “Maar er is tussen Assen en Hoogeveen te lang geknokt zonder sturing van de provincie.”

Veel sterkte

Drenthe legde 5 miljoen euro apart om een ijsbaan te subsidiëren. Hoogeveen leek met de buit aan de haal te gaan maar werpt nu de handdoek in de ring. De bouwkosten zouden namelijk meer dan het tienvoudige van de 5 miljoen subsidie gaan bedragen.

Bernadette van den Berg, fractievoorzitter CU Drenthe, wenst de gemeenteraad van Hoogeveen veel sterkte toe. Gezien de financiële situatie in Hoogeveen kan zij het zich voorstellen dat de raad de bouw van een ijsbaancomplex afblaast.

Gezien de recente ontwikkelingen in het bouwvak was een ijsbaan niet voor de oorspronkelijke 31,8 miljoen te bouwen. En Hoogeveen zit financieel al moeilijk.

Te lang gesoebat

Statenlid Ton Serlie is vrij pragmatisch. “Die 5 miljoen euro van de provincie ligt op de plank dus die is ook voor iets anders te gebruiken. En als het wat meer moet zijn, dan is daar best over te praten.”

Raadslid Anry Kleine Deters, fractievoorzitter D66 Drenthe, vindt dat er over het ijsbaancomplex veel te lang is gesoebat. “Ik ben voor een groot sportcomplex bij TT-circuit. Pak dat plan meteen op want het moet er binnen twee jaar liggen.”

Jan Bols heeft zijn best gedaan

Jan Bols was een van de uithangborden van de ijsbaan in Hoogeveen. “Wij zijn er 12 of 13 jaar geleden al mee begonnen. Het heeft lang geduurd, misschien wel te lang. Er waren ook al zorgen over de financiering. Wij hebben ons best gedaan maar Hoogeveen kan een ijsbaancomplex kennelijk niet behappen.”

Follow @Allesportzaken