Renovatieplannen vv Herkingen ’55 zonder coronastop

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee ging eind 2019 akkoord met de harmonisatie van het onderhoud van de sportaccommodaties. Dus kon vv Herkingen ’55 aan de slag met de renovatieplannen.

Renovatie is hard nodig”, stelde voorzitter Andres Bazen . “Onze kleedkamers zijn al meer dan 50 jaar oud. Wij kunnen de accommodatie steeds lastiger in een beetje nette staat houden.”

Veel zelf doen

“Wij hebben in de afgelopen jaren de besluiten van de gemeente op de voet gevolgd. Wij waren dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen. Zo konden wij steeds onze renovatieplannen aanpassen aan de wensen van de gemeente. De clubs moesten van gemeente zelf veel oppakken. De gemeente keek voor elke investering steeds of deze wel haalbaar was. En voor ons werkte dat eigenlijk prima”, zo vulde penningmeester Anton Keizer aan.

Maar meteen goed verduurzamen

“Met de verbouwing verduurzamen wij het complex ook maar meteen goed. En wij doen dus ook veel zelf zodat er meer geld is voor o.a. zonnepanelen en een warmtepomp. Bazen: “We zijn maar een klein dorp. Maar wij hebben altijd genoeg vrijwilligers die hun eigen specialisatie als bijdrage willen leveren. Keizer: “Bij de hele verbouwing zijn alleen maar Flakkeese bedrijven aan het werk. Dat was een vereiste bij de gunning van de bouw”.

Renovatieplannen zonder coronastop

“Door het coronavirus ligt het voetbal hier stil en dat is begrijpelijk”, stelt Bazen. “Maar de renovatie van de club gaat wel gewoon door. De opzichter houdt zich strak aan het schema voor de inzet van vrijwilligers. Zij werken altijd op gepaste afstand van elkaar. De oplevering staat gepland voor het begin van de zomer van 2020. Wij hopen dan ook dat wij later het jaar iedereen weer in een goede gezondheid mogen begroeten.”

