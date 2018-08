Postcentrum Apeldoorn wordt groot beweegbolwerk

Het voormalige Postcentrum Apeldoorn wordt omgevormd tot een sportbolwerk. In het pand zullen een fitnesscentrum en een trampolinehal worden gevestigd.

Er is na lange tijd, een passende bestemming gevonden voor het Postcentrum Apeldoorn. Dit centrum werd al in 2002 ontdaan van de meeste functies als postkantoor.

Plannen voor woningbouw

Diverse plannen met het gebouw haalden het in de loop der jaren niet. In 2014 zorgde een supermarktplan voor grote beroering. Maar de wildgroei van supermarkten lag politiek gevoelig en dus werkte de gemeente niet aan het plan mee.

PostNL besloot om zijn handen van de locatie af te trekken toen in 2017 duidelijk werd dat er ook geen woningbouw mocht komen. De gemeente had ontwikkelaars uitgedaagd om met plannen te komen om 600 woningen in Apeldoorn te bouwen. Daar kwam een pak respons op maar het postkantoorplan kwam niet door de selectie heen.

Sportschool en jumpcenter

De huidige eigenaar Diederik Mulder ten Kate wist de ontwikkeling van het oude Postcentrum Apeldoorn vlot te trekken. “De locatie trok een aantal jaren geleden al mijn aandacht”, zegt Mulder ten Kate.

“Het is een mooie plek waar veel verkeer langs komt, dus het zou zonde zijn om dit te laten verpauperen. Gelukkig gaat dat ook niet gebeuren nu er naast elkaar een fitnessclub en een jumpcenter zullen worden gevestigd.”

150 clubs

Basic Fit claimt dat het met meer dan 150 clubs, de grootste sportschoolketen van Nederland is. Het bedrijf heeft vorige week de sleutels gekregen en is al begonnen met het aanpassen van het pand. De nieuwe sportschool zal zo’n 2.200 m² groot worden, het trampolinecentrum zo’n 2.500 m².

De keten heeft in Apeldoorn al een paar vestigingen. “Maar daar kan er zeker nog een bij”, zegt businessmanager Robert Zaadnoordijk. “De afgelopen jaren zijn wij flink gegroeid en wij zien nog steeds mogelijkheden voor verdere groei.”

