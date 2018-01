Princenhage wil oude sporthal De Doelen vervangen

Uit onderzoek blijkt dat veel sporthallen in Breda verouderd zijn. Zo ook sporthal De Doelen in de wijk Princenhage. Werkgroep Sportaccommodatie Princenhage (WSP) wil de oude hal daarom laten vervangen door een nieuwe.

“De huidige hal is te klein, stelt WSP-secretaris Annette Pieters. “Barons Breda Basketball, BC Princenhage en sv Fier gebruiken de hal nu. Maar Fier moet al regelmatig uitwijken.”

Dorp wil er vanaf

“De drie clubs zijn samen goed voor zo’n 800 leden”, schat Pieters in. En sporthal De Doelen (1979) is niet alleen te klein. “Het is een ontsierend grijs gebouw en het dorp wil er vanaf. De hal bezorgt de omwonenden vooral parkeeroverlast. Er zijn maar 20 parkeerplekken terwijl er op een volle avond rustig 60 mensen spelen”, zegt Pieters.

Paar miljoen

De WSP heeft een paar wensen. Een turnhal voor Fier en een badmintonzaal met 16 banen. Deze is dan tevens te gebruiken voor volleybal en misschien zelfs multifunctioneel.

“Zo’n ruimte gaat wel een paar miljoen kosten, maar je krijgt er een A-locatie voor terug”, stelt Pieters. De WSP heeft ook al een geschikte plek op het oog. De werkgroep gaat daarover in januari al in gesprek met de gemeente Breda.

Verouderd gebouwenbestand

De Doelen is niet de enige sporthal in Breda die al flink op leeftijd is. De gemeente liet door ingenieursbureau Synarchis de staat van alle binnen- en buitensportaccommodaties beoordelen. “De gemeente Breda blijkt over een verouderd gebouwenbestand te beschikken waarvan de klimaatinstallaties vaak niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd voldoen.”

Verduurzaming

Precies 7 van de 22 gemeentelijke binnensportaccommodaties is voor 1970 gebouwd. Sportwethouder Paul de Beer geeft aan “de komende jaren in te willen zetten op verduurzaming maar ook te willen bekijken of instandhouding raadzaam is.”

