Big Bulls hebben origineelste clubhuis van Nederland

De bouw nam vijf jaar in beslag maar het nieuwe clubhuis van rugbyclub The Big Bulls is officieel in gebruik genomen. Een duurzaam en wellicht het origineelste clubhuis van Nederland.

“Financieel was de bouw allerminst een aanslag op onze portemonnee. We hadden 180.000 euro begroot en het heeft uiteindelijk maar de helft gekost.”

Kogelwerend glas

Met een grote vuurhaard in het midden, loungeplekken en tal van stierenhoorns aan de wand, doet het nieuwe onderkomen van de Big Bulls Amerikaans aan.

Je zou eerder aan een clubhuis van een motorclub denken dan van een rugbyclub. “De ramen zijn in ieder geval al van kogelwerend glas”, zegt voorzitter Koos van der Rijst lachend. “Die komen uit het voormalige politiebureau van Enschede.”

Vijf jaar lang waren tal van clubleden in de weer om van de voormalige koelcel van 20 bij 18 meter een sfeervol en duurzaam clubhuis te maken.

Toiletpotten

Het clubhuis bestaat voor 80% uit hergebruikt materiaal, uit het oude politiebureau van Enschede, uit een voormalig café en met tegels uit diverse restpartijen.

“Onze toiletpotten zijn aangepaste bierfusten en ouderwetse voederbakken zijn omgedraaid en dienen nu als wandlamp. Het moest natuurlijk wel een beetje de sfeer hebben van een stal”, zo verwijst Van der Rijst naar de stier in het logo.”

Bouw vier keer stilgelegd

De bouw vergde bloed, zweet en tranen en engelengeduld. Want die werd vier keer stilgelegd door de gemeente, omdat er iets anders was gedaan dan op de bouwtekening stond. Soms vraagt Van de Rijst zich af: “Als wij het zo kunnen, dan moeten andere clubs dat toch ook kunnen?

Duurzaam groeimodel

“Het gebouw is heel duurzaam. Door steeds nieuwe ideeën veranderden de plannen steeds. Het was eigenlijk een soort groeimodel. Met dank aan alle vrijwilligers, die telkens iedere maandagavond en zaterdag kwamen klussen, staat er nu iets bijzonders.”

Maar buiten de bijzondere uitstraling, is het gebouw hypermodern. De isolatie is enorm door de 20 centimeter dikke koelwanden. Daarnaast is gebruikt materiaal toegepast dat nauwelijks onderhoud behoeft.”

Heeft de helft gekost

“En financieel was de bouw allerminst een aanslag. Wij hadden 180.000 euro begroot en uiteindelijk heeft het maar de helft gekost”, zegt Van der Rijst. “We hebben alles uit eigen zak betaald en in de aanloop tal van acties gehouden. Wij zitten nu gratis in het origineelste clubhuis van Nederland.”

Follow @Allesportzaken