ONS Sneek wil zelf een sportpark aanleggen

De clubcarrousel in Sneek is vastgelopen en daarom wil ONS Sneek zelf een sportpark aanleggen. De gemeente is positief over het voornemen van de club om op eigen houtje te gaan bouwen.

Voetbalvereniging ONS Sneek stapt uit de clubcarrousel en wil zelf een sportcomplex bouwen in Harinxmaland. Dat complex zou over drie jaar klaar moeten zijn.

ONS Sneek uit de clubcarrousel

ONS Sneek wil zelfstandig een sport- en bewegingscentrum bouwen in de nieuwbouwwijk aan de noordkant van de stad. Het gevolg hiervan is wel dat de club uit de clubcarrousel in de gemeente Sneek stapt.

Voetbal- en hockeyclubs kampen met ruimtegebrek of velden die onder de maat zijn. De clubs puzzelen nu al een paar jaar hoe het verder moet met hun sportaccommodaties. Dat proces verloopt moeizaam.

Vv SWZ wil bijvoorbeeld beslist in Tinga blijven spelen maar ONS Sneek wil daar juist niet naar toe. “Daar wonen onze leden namelijk niet”, zegt Roelof Jan Middeldorp, vice voorzitter van ONS Sneek.

Gemeente is positief

Een klein team ONS-vrijwilligers heeft de afgelopen weken met burgemeester Jannewietske de Vries en sportwethouder Gea Wielinga gesproken. “De gemeente is positief over ons voornemen om op eigen houtje verder te gaan”, zegt Middeldorp.

De club heeft binnen drie maanden een haalbaarheidsonderzoek laten doen naar een duurzaam complex. “Zo’n complex komt er voor meer dan alleen voetbal”, aldus Middeldorp. “Wij willen samenwerken met clubs, gezondheidsorganisaties en bedrijven.”

Opleidingen en bewegingsprogramma’s

De wieler- en atletiekbaan van sportpark Schuttersveld liggen om de hoek. “Wij willen opleiden maar ook bewegingsprogramma’s voor ouderen en dementerenden faciliteren. Zo’n nieuw park heeft legio mogelijkheden”, concludeert het projectteam. “Dit complex overstijgt straks dus de club.”

ONS constateert met spijt dat het succes van de clubcarrousel uit blijft. “Er is veel tijd en energie ingestoken door veel mensen maar het heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.”

