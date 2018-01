Vv SVI Zwolle bouwt clubhuis om naar buurthuis

Vv SVI Zwolle gaat haar clubhuis ombouwen tot buurthuis. Voor de financiering ontving voorzitter Harro Velthuis van sportwethouder René de Heer, alvast een cheque van 15.000 euro.

De verbouwing is inmiddels gestart. Met de ombouw wil vv SVI zich steeds meer profileren als een maatschappelijk betrokken organisatie.

Buurthuis als verdienmodel

Zwolse sportclubs moeten het sinds 2016 met minder subsidie doen. Zij moesten bovendien meer huur betalen voor hun accommodatie én zich meer gaan inzetten voor een verbindende rol in de wijk.

“De geruchten over de bezuinigen die op stapel stonden, dwongen ons om na te denken over andere verdienmodellen”, stelde Velthuis. “Wij zijn toen geïnspireerd geraakt door een club in het Haagse Laakkwartier. Die is met succes overgegaan naar buurthuis en dat willen wij ook.”

Clubhuis SVI Zwolle wordt aangepast

Het clubhuis van SVI Zwolle wordt nu verbouwd zodat er verhuurbare ruimtes komen voor vergaderingen, een bso en een huiswerkinstituut. En de keuken wordt aangepast zodat kinderen een boterham kunnen eten voor het sporten. Ook wordt het pand geschikt gemaakt voor mindervaliden.

Geen hulp vanuit het sociale domein

“Wij zijn een sportclub”, zegt Velthuis. “De gemeente kan geen maatschappelijk probleem bij ons neerleggen, maar wij willen wel helpen om iets op te lossen. Voor de aanpassingen die wij daarvoor moeten doen ontvangt SVI Zwolle echter geen geld.”

“Wij hebben de contributie voor de leden daarom met 10% verhoogd want het sociale domein komt ons niet tegemoet. En dat terwijl wij straks werkplekken bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Resterende bezuinigingen

Beleidsadviseur Aart Janssen begrijpt dat meer doen met minder geld lastig is. “Daarom helpen wij SVI Zwolle met een sportparkmanager en hopen wij dat de club over drie jaar genoeg geld hebben om hun maatschappelijke rol te vervullen.”

De gemeenteraad ziet welke rol de sportclubs op zich nemen en heeft daarom besloten om van de resterende bezuinigingen op sport af te zien. Janssen: “De sportclub en het clubhuis zijn nu, wat wat de kerk vroeger was. Zij zijn het cement van de samenleving.”

