Topsporthal in Emmen nabij het voetbalstadion

Emmen steunt de plannen voor de bouw van een topsporthal nabij het stadion van FC Emmen. Hiervoor legt de gemeente 4,2 miljoen euro op de plank.

Het plan voor de bouw komt uit de koker van het Carmel College en het Drenthe College. Beide scholen hebben een vestiging nabij het voetbalstadion van FC Emmen.

Topsporthal ook voor interlands

De scholen willen de nieuwe hal op werkdagen overdag gaan gebruiken. De nieuwe topsporthal moet hoger en groter worden dan sporthal Angelslo. Er moeten namelijk ook officiële handbal- en volleybalinterlands in gespeeld kunnen worden.

4,2 miljoen is onvoldoende

Volgens sportwethouder René van der Weide is de 4,2 miljoen euro die nu gereserveerd is, onvoldoende om de hal te bouwen. “Ook partijen zoals de provincie Drenthe, zouden met een bijdrage over de brug moeten komen.”

Dat de gemeente Emmen geld vrijmaakt voor de topsporthal, blijkt uit collegeprogramma 2018-2022. Hierin staan de plannen waarvoor het college zich de komende vier jaar hard wil maken.

Er zal ook 6,9 miljoen euro worden uitgetrokken voor de renovatie en herinrichting van de sportparken in Veenoord en Emmer-Compascuum.

Gymlokalen en wielerparcours

Ook voor het opknappen van sporthallen en gymlokalen maakt Emmen 6,5 miljoen euro vrij. Het initiatief om van de oude vuilnisbult aan de Schansstraat een toeristische attractie met wielerparcours te maken, kan op 700.000 euro steun rekenen.

In buurten en wijken wil het college van BenW tot en met 2022 ieder jaar zo’n 200 parkeerplekken aanleggen. Het gebrek aan parkeerplekken is in veel buurten en wijken namelijk een groot probleem.

