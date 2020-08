Nieuwe tegenslag voor het geplaagde tv Heino

Het vermeende faillissement van de bouwer van het clubhuis van tv Heino is een nieuwe tegenslag voor de club. Het bestuur vermoedt dat de bouwer failliet is omdat deze de afspraken niet nakomt.

De firma ‘Prima blokhutten’ zou het clubhuis gaan bouwen. Eigenlijk had het gebouw er al twee jaar moeten staan. Maar het bedrijf komt de afspraken met de club niet na.

Eerst maakte een buurman bezwaar, met een bouwstop als gevolg. Daarop stelde Prima Blokhutten dat het oponthoud omzet kostte en claimde 65.000 euro bij de club. De bouwer en de club kwamen niet uit dit geschil.

Bij de club diende een partytent als tijdelijk onderkomen maar die ging begin 2020 in vlammen op. Vervolgens schonk een gulle gever de club een bouwkeet met twee vergaderruimtes. De club wachtte vervolgens op hervatting van de bouw van het clubgebouw. De fundering ligt er al.

De club vermoed nu dat de bouwer failliet is maar heeft dat nog niet bevestigd gekregen. Dat zou rampzalig zijn voor de club. “Ik kan niet zeggen dat het voortbestaan niet in gevaar is”, zegt bestuurder Rob Bakker. “Wij hopen nog steeds toernooitjes te kunnen organiseren en met de leden iets te kunnen gaan bouwen.”

De club informeerde de leden onlangs over de nieuwe tegenslag. Een deel van de bouwsom is al betaald. De kosten van het nieuwe clubgebouw zijn geraamd op ruim 300.000 euro.

Het aansprakelijk stellen van sportbestuurders komt volgens Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, zelden voor . Dat gebeurt alleen als een bestuurder bewust ernstig fout heeft gehandeld. “Dan gaat het bijvoorbeeld over het stelen van geld. Als bestuurders de leden regelmatig hebben geïnformeerd is de kans klein dat zij aansprakelijk worden gesteld.”

De gemeente Raalte denkt met de club mee en wil wel garant staan voor een ruimere lening. Maar bij de gemeente zijn nog geen signalen van een faillissement bekend.

De Stentor heeft geprobeerd om het vermeende faillissement bevestigd te krijgen. Maar het bedrijf lijkt in Roemenië gevestigd te zijn. De feitelijke gegevens lijken niet te achterhalen te zijn.

