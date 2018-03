Rugby Club Eemland wil nieuw sportcomplex bouwen

Rugby Club Eemland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De club heeft nu het plan opgevat om op sportpark Bokkeduinen een nieuw clubhuis te laten bouwen. Dat zou zo’n 1,6 miljoen euro gaan kosten.

Het huidige clubhuis en de kleedkamers van Rugby Club Eemland zijn een jaar of 40 oud. Maar de club groeit sterk en verwacht dat dit voorlopig zo blijft.

Geen commercieel belang

Rugby Club Eemland is in 1977 opgericht door studenten van het Eemland College. De club wil zich profileren als de rugbyclub van de regio met oog voor alle facetten van de rugbysport.

Het ontwerp voor het nieuwe, 1.200 m² tellende clubhuis, is van de hand van Egbert van Dijk architecten in Duiven. De club weet zich ook verzekerd van de steun van Lithos Bouw in Amersfoort. Dit bedrijf ziet het project als aanvulling op haar maatschappelijke activiteiten en heeft geen commercieel belang bij het plan.

Te klein en verouderd

Rugby Club Eemland is de laatste jaren sterk gegroeid en verwacht dat deze groei doorzet. De club heeft al meer dan 400 leden waarvan meer dan 230 jeugdleden. RC Emland is daarmee qua aantal jeugdleden één van de grootste rugbyverenigingen die is aangesloten bij de NRB.

En de verwachting is dat de club over twee jaar meer dan 700 leden zal tellen. “Wij hebben nu een oud clubhuis dat in 1960 is gebouwd. De kleedruimten zijn klein en verouderd en ook de voorzieningen zijn niet meer van deze tijd.”

Accommodatie delen

Rugby Club Eemland ziet mogelijkheden om een nieuwe accommodatie te delen met andere clubs zoals Amersfoort Untouchables Football Club en MBO Amersfoort met de Fit Academie Bokkeduinen. “Zo’n samenwerking sluit aan bij de visie van de gemeente Amersfoort die graag ziet dat sportaccommodaties beter worden benut.”

Het is ook in lijn met het tien puntenplan van de Amersfoortse Sportfederatie (ASF), waarin sterke en brede sportverenigingen ontstaan.

Follow @Allesportzaken