Nog geen groen licht nieuw sportpark gemeente Grave

De seinen voor een nieuw sportpark in de gemeente Grave staan nog niet op groen. De gemeenteraad wil meer zekerheid voordat ‘ja’ wordt gezegd tegen de investering van ruim vijf miljoen euro in zo’n park.

De voetbalclubs Estria, SCV ’58 en GVV ’57 willen graag fuseren maar hebben daarvoor een nieuw sportpark nodig. De huidige sportparken zijn volgens de clubs niet meer van deze tijd.

Kip en ei verhaal

Een meerderheid van de partijen in de Graafse raad wil zekerheid over de fusie voordat er geld beschikbaar wordt gesteld. Sportwethouder Rick Joosten noemde dat een ‘kip en ei’ verhaal. De clubs wilden voordat zij gaan fuseren namelijk financiële zekerheid.

De gemeenteraad wil ook meer zekerheid over de toekenning van een rijkssubsidie van ongeveer een miljoen euro. Zodra dat zeker is hoeft de gemeente nog maar ruim 4 miljoen euro bij te dragen.

Fusiegeweld

De nieuwe fusieclub moet ook aantonen dat zij de toekomstige lasten van de nieuwe accommodatie kunnen dragen. De bevolking van Grave zal de komende jaren weliswaar groeien en de fusieclub dus waarschijnlijk ook. Maar de gemeente Grave verwacht op de langere termijn weer te zullen krimpen.

De gemeente moet een keer een besluit gaan nemen over de voetbalfusie en het bijbehorende krediet. Elf sportverenigingen in Grave vragen zich echter af of er in dit fusiegeweld voor hen nog geld overblijft.

Sportakkoord gemeente Grave

“Pas als aan alle voorwaarden is voldaan wil CDA-raadslid Alex van Megen ‘ja’ zeggen tegen een krediet. “Wij gaan er vanuit dat die rijkssubsidie er komt. Maar mocht dat niet zo zijn, dan willen wij het voorstel opnieuw in de gemeenteraad kunnen bespreken.”

Wethouder Joosten zegde op 18 februari ook toe aan de slag te gaan met een gemeentelijk sportakkoord. Hij wil daar alle clubs in betrekken en met hen praten over de sportieve toekomst van de gemeente Grave.

