Rijswijk geeft groen licht voor nieuwbouw sportcomplex

Het was op 16 oktober een belangrijk moment voor acht sportclubs in Rijswijk. Op die datum bleek dat het nieuwe sportcomplex met twee sporthallen aan de Burgemeester Elsenlaan er komt.

De leden van de gemeenteraad in Rijswijk hechtten met een overgrote meerderheid hun goedkeuring aan de bouw van een nieuw sportcomplex.

Tien jaar wachten

Tien jaar lang hebben de sportclubs op deze beslissing moeten wachten. En al die tijd speelden clubs zoals Inter Rijswijk en Lokomotief op locaties die niet voldeden aan de eisen van de sportbond.

Maar het wachten is voorbij en per week moeten 3.000 sporters van het nieuwe complex gebruik gaan maken. Groen licht van de gemeenteraad betekent een sterke impuls voor de Rijswijkse sport.

Zicht op goede locatie

Met name voor bbv Lokomotief en vv Inter Rijswijk was het spannend. Want zonder zicht op een goedgekeurde locatie, liep de club het risico niet meer in de top van Nederland te kunnen meedraaien.

Sportwethouder Björn Lugthart is blij met de steun. “In dit complex kunnen de clubs hun leden weer een volwaardige sportbeleving bieden. In de oude Van Zwedenhal en Marimbahal was het maar behelpen.”

Gymlessen

Met de besturen van vier scholen werd in 2017 al afgesproken dat zij voor hun gymlessen ook van het nieuwe complex gebruik konden maken. Maar dat bleek intern op weerstand te stuiten vanwege de veiligheid, de vermindering van lestijd en meer werkdruk voor de leerkrachten.

De wethouders Lugthart en Van der Laan stelden met de scholen te gaan praten om een oplossing te vinden. “Want bij ons staat de veiligheid van de kinderen net zo goed op 1.”

De start van de bouw staat gepland in het vierde kwartaal van 2019. Het complex zou dan in het vierde kwartaal van 2020 opgeleverd kunnen worden. Wat er met de oude hallen gaat gebeuren is nog niet bekend.

