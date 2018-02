Wijk Mierlo-Hout in Helmond droomt van sportcomplex

De wijk Mierlo-Hout in Helmond wil een sportcomplex met een plek voor voetbal, volleybal, turnen én een instructiebad. De wijk presenteerde daarvoor op 1 februari voor de gemeenteraad een plan.

Waarom zou je gymzalen en sporthallen opknappen als je met één nieuw complex alle sportclubs, scholen en ouderen in Mierlo-Hout kunt bedienen?

Nieuwbouw is goedkoper

Door faciliteiten, zoals sport- en kleedruimtes, samen te voegen, ontstaat er een groot exploitatie voordeel. Met die boodschap presenteerden tien partijen hun visie. “De gemeente vroeg ons om een gezamenlijke visie op te stellen”, stelde voorzitter van de wijkraad Jan Drouen. “En dit is dan het resultaat. En wij denken dat het bouwen van een complex ook goedkoper zal zijn dan van alles te renoveren.”

Te krap en verouderd

Een aantal betrokkenen in Mierlo-Hout hebben het probleem dat de sportvoorzieningen te krap zijn en verouderd. Scholen willen de kinderen meer buiten laten sporten en ook het aantal senioren dat wil bewegen groeit. “Met zo’n complex kunnen wij zeker weer dertig jaar vooruit”, denkt Drouen.

Huiskamer

Delen is een woord dat veel valt tijdens de presentatie. “Overdag kunnen leerlingen en senioren terecht voor (aqua)gym of revaliderend zwemmen. En ’s avonds zijn de clubs welkom. De basisschool leerlingen in de BSO voetballen nu al op de velden van RSV. “Maar de wijk moet nóg meer in beweging komen”, vindt Paul Lambrechts, voorzitter van de voetbalclub. “Wij zien het sportcomplex als de huiskamer van Mierlo-Hout.”

Uitbater zwembad

RKSV en Volleybalclub Polaris willen wel de kleedkamers delen, maar niet de kantine. En Helmond zal voor het zwembad een commerciële uitbater moeten vinden. “Maar dat moet wel lukken”, denkt sportambtenaar Lisenka Stuivenvolt. De verwachting is dat eind 2018 een besluit valt over het plan. Het past in elk geval in het streven van de gemeente Helmond om in de stad zes duurzame sportparken te hebben.

