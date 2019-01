Maasdriel staat niet garant voor bouw clubhuis HRC ’14

Voetbalvereniging HRC ’14 voelt zich bij de bouw van het clubgebouw in de steek gelaten door de gemeente Maasdriel. De gemeente wil de club geen geld lenen om met de bouw te kunnen starten.

Het bestuur geeft aan dat er sinds de fusie in 2014 ontelbare uren zijn geïnvesteerd. “En helaas is er nog altijd geen goed nieuws te melden over de realisatie van het clubgebouw.”

Wij kunnen nu niet verder

HRC ’14 telt ruim 450 leden. “Bij de fusie in 2014 hadden we een prachtig plaatje voor ogen over de toekomst in Rossum. Maar na de brand kunnen wij alleen nog maar de twee oude velden in Hurwenen gebruiken. En als het daar ook maar een beetje regent, zijn die onbruikbaar.”

“Wij kunnen nu niet verder”, zegt bestuurslid Roy Schungel in een toelichting. “De club groeit gelukkig nog steeds maar je merkt wel dat deze stagnatie negatieve gevolgen heeft voor de sfeer onder de leden.”

Bouwkosten flink gestegen

Twee jaar geleden maakte Maasdriel 1,25 miljoen vrij voor de herstructurering van de velden in Rossum. De club moest wel zelf een nieuw clubhuis betalen maar vanwege de aantrekkende bedrijvigheid in de bouw stegen de kosten intussen met tussen de 15 en 25%.

Net voor Kerstmis hebben HRC ’14 en de gemeente nog overlegd, met een nieuw exploitatieplan als uitgangspunt. De gemeente concludeerde echter dat dit plan niet haalbaar was.

Geen rentedragende lening Maasdriel

De club verweet de gemeente Maasdriel steeds argumenten te gebruiken om het plan af te keuren. Om uit de impasse te komen stelt de club een rentedragende lening voor die HRC ’14 in twintig jaar wil terugbetalen.

Maar Maasdriel wil ook daar niet aan en wil ook niet garant staan. De gemeente ziet als goede oplossing het multifunctioneel gebruik van het gebouw en is bereid om de kosten voor het ontwerp daarvan voor te schieten.

Follow @Allesportzaken