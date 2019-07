Zaalhockey HOD Valkenswaard met hulp van SWS

Hockeyvereniging HOD in Valkenswaard is opgericht in 1949. En de club is met ruim 1.100 leden uitgegroeid tot de grootste sportclub in de gemeente. HOD gaf het zaalhockey een impuls via de SWS.

HOD beschikt over een bosrijk complex met 3 semi-watervelden en 1 waterveld. De club draait technisch en organisatorisch op een groot aantal vrijwilligers.

Leven lang hockey

HOD wil in de komende jaren nog meer een club zijn voor zowel recreatief als prestatief hockey. De club wil het credo ‘een leven lang hockey’ echt waarmaken. Een ander streven van het bestuur is professionalisering van het kader. Bij deze ambities horen ook ledengroei en goede voorzieningen.

Interesse in zaalhockey

Zaalhockey mag zich in ons land in steeds meer interesse verheugen en dat is bij HOD niet anders. Het is niet alleen leuk om te doen maar verbetert ook de hockeytechniek.

Het probleem van HOD was echter dat de club nergens in de gemeente goed zaalhockey kon spelen. De leden moesten steeds uitwijken naar zalen in de buurgemeenten en dat was voor hen niet optimaal.

Minder clubgevoel

De teamleden kwamen elkaar te weinig tegen en dat vond het bestuur niet goed voor het clubgevoel. Bovendien lag het hockey voor de jongste jeugd ’s winters vrijwel stil vanwege het gebrek aan zaalruimte. En voor de wat oudere teams betekende het dat ook zij maar sporadisch in de zaal konden trainen.

Investering in een lucht

Daar wilde het HOD-bestuur iets aan doen en daarom bekeek de club de mogelijkheden van een luchthal. Die bleek de investering van 4,5 ton en de hulp van de SWS wel waard te zijn. De zaalcapaciteit zou hierdoor bijna verdubbelen.

Alle teams kunnen nu regelmatig trainen en ook de jongste jeugd kan in de luchthal terecht. De hal is op een veld bij het clubhuis geplaatst zodat het clubgevoel nu ook in de winter blijft bestaan.

