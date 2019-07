Luchthal in Maurik goedkoper dan een sporthal

De bouw van een sporthal in Maurik gaat voorlopig niet door. Maar om de scholen ter wille te zijn, heeft de gemeenteraad BenW opgedragen om in Maurik tijdelijk een luchthal te plaatsen.

De Burense gemeenteraad wilde op 9 juli jl. niet 1,2 miljoen extra uittrekken voor de bouw en onderhoud. Dus is het onderwerp sporthal doorgeschoven naar een vergadering op 18 juli.

Luchthal in Maurik

De VVD-fractie deed mede namens D66, PvdD, PCG en CDA een nieuw voorstel. “Plaats een tijdelijke luchthal waarvan de scholen gebruik kunnen maken. De route van de Brede School naar deze hal is veilig.”

De raad gaf het college opdracht om de ontwikkeling en exploitatie van een accommodatie aan de markt over te laten. De raadsleden vroegen BenW om een ‘overgewogen beeld’ en om te bekijken of er andere mogelijkheden zijn om een sporthal te realiseren.

Domweg onvoldoende geld

Wethouder Keller toonde zich zwaar teleurgesteld over het feit dat de raadsleden zijn voorstel niet overnamen. Maar de VVD vond dat er simpelweg geen geld is om de sporthal te bouwen.

“De financiering is nog steeds niet duidelijk en er zijn meerdere fouten gemaakt in de berekening voor de nieuwe hal.” De fractie kreeg bijval van het CDA. Ook deze partij was ‘not amused’ over de vele fouten en verkeerde aannames en berekeningen.

Beter 5 ton voor luchthal in Maurik

Volgens de PCG-fractie is het al een toer om 2020 dekkend te krijgen. “Buren bestrijdt de processierups al niet en ik zie ook niet dat de hondenbelasting wordt afgeschaft”, aldus fractievoorzitter Kees van de Bijl.

D66 is voorstander van een luchthal in Maurik. “Zo’n hal van 5 ton is nog altijd goedkoper dan een sporthal van meer dan 5 miljoen. Die 5 ton is overzichtelijk en het is goed mogelijk om zo’n luchthal een permanent karakter te geven.’

Buren wil de luchthal in Maurik dus op loopafstand van de Brede School laten neerzetten. Tijdens de eerste raadsvergadering na het vakantiereces moeten de raadsleden daarover een besluit nemen.

