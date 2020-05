Hockeyclub Barendrecht wil luchthal voor zaalhockey

Hockeyclub Barendrecht (HCB) wil in de wintermaanden graag tijdelijk een overdekte sportaccommodatie. Die zou op een van de hockeyvelden op het sportpark moeten komen te staan.

Via een kleine overdruk blijft zo’n luchthal overeind. Hockeyclub Barendrecht wil er van december t/m februari in kunnen hockeyen.

Luchthal Hockeyclub Barendrecht niet zo zichtbaar

De luchthal moet op het veld komen te staan dat direct naast de parkeerplaats ligt. De hal biedt ruimte voor twee speelvelden. De locatie is zo gekozen om het zicht op de hal te beperken. Die is lager dan de lichtmasten rond de velden en ligt daarom een beetje verscholen.

Achter de wallen is de hal vanaf de Kilweg bijna niet te zien. Met een luchthal traint en speelt iedereen in de zaalperiode in een hal op de club. Daarmee kan een einde komen aan het vele rijden naar zalen ver weg.

Obligatielening

Zo’n luchthal komt er uiteraard niet vanzelf, die willen wij financieren via een obligatieplan. Deze is voor zowel de leden als de club heel voordelig. Elk lid kan een steentje bijdragen door zo’n obligatielening aan te gaan.

Deelnemers krijgen in de looptijd van 10 jaar hun inleg terug. En de club krijgt een rentevrije financiering zodat zaalhockey vanaf volgend seizoen op ons eigen complex mogelijk is.

Inspraak van omwonenden

HCB moet ook een vergunning aanvragen om de hal ’s winters te mogen neerzetten. Een onderdeel van de procedure rond de aanvraag is de inspraak van de omwonenden. “Barendrecht wil aan een vergunning meewerken als de club de procedure daarvoor goed doorloopt”, zo stelt de club.

De club heeft in deze tijd echter met corona-perikelen te maken. Omwonenden zijn dus even niet via een inloopavond in het clubhuis te informeren. Daarom is in overleg met de gemeente besloten om een speciale webpagina in te richten. Hierop staat allerlei informatie over deze wens van de Hockeyclub Barendrecht.

Follow @Allesportzaken

Links Sponsorvisie Bron BarendrechtNU