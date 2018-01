Veel kritiek op sportwethouder Paul Dirkse van Leiden

Sportwethouder Paul Dirkse kreeg op 23 januari jl. veel kritiek op zijn accommodatieplannen. In de raadszaal van Leiden uitten maar liefst 22 insprekers hierover hun ongenoegen.

De sportclubs en sporters zijn bang dat Leiden sportaccommodaties wil gaan bouwen die net niet goed genoeg zijn.

Topsport waardige accommodaties

Topsportcoördinator Tjeerd Scheffer vindt dat er topsport waardige accommodaties moeten komen. Daarvoor zou de topsporthal ruimer, de ijsbaan groter en het zwembad langer moeten worden. Scheffer ambieert accommodaties die weer 40 tot 50 jaar meegaan.

Meer stoeltjes

Voorzitter Marcel Verburg van Basketbalclub ZZ Leiden vindt dat in de nieuwe hal geen 2 maar 3.000 stoeltjes moeten komen. “Maar de wethouder heeft hiervoor geen belangstelling.” De buurtbewoners zijn wel tevreden met het nieuwe plan.

Dit heeft alles te maken met het gebrek aan parkeerplaatsen. Die zouden er voor 3.000 bezoekers niet zijn. Volgens ZZ Leiden is dit probleem op te lossen door toeschouwers elders te laten parkeren en hen met shuttles te vervoeren.

Warmtevisie Paul Dirkse

De discussie over het zwembad ging met name over duurzaamheid. Leiden heeft in december 2017 namelijk een ‘Warmtevisie‘ aangenomen waarin staat dat de stad in 2050 aardgasvrij moet zijn. En één van de eerste wijken die dat moet worden is Leiden-Zuidwest.

En deze is nou net de wijk waar het – gedeeltelijk door gas verwarmde – zwembad staat gepland. Dat Paul Dirkse, ook wethouder duurzaamheid, zich niet aan de Warmtevisie houdt, vindt actiecomité ‘Vrienden van de Vliet’ maar onbegrijpelijk.

Zwemleswater

Ook de zwemclubs zijn nog niet tevreden omdat het nieuwe zwembad geen instructiebad voor zwemles heeft. En met de sloop van het Vijf Meibad, en de mogelijke sluiting van Het Wedde, dreigt in Leiden een tekort aan zwemleswater voor kinderen te ontstaan.

Wens ijsclubs

Er ligt een plan op tafel voor de bouw van een 250-meter ijsbaan. Woordvoerder voor de Leidse ijsclubs, Jeroen Straathof, geeft aan dat de clubs liever een 333-meterbaan hebben. “Maar die kan er alleen komen als de gemeenten in de regio meebetalen.” In tegenstelling tot het zwembad, is de ijshal wel 100% CO₂ neutraal.

Naar de tekentafel

Op 8 februari debatteert de raadscommissie Onderwijs en Samenleving verder over de accommodaties. Het is niet geheel ondenkbaar dat dan aan Paul Dirkse zal worden gevraagd om de huidige bouwplannen nog eens op de tekentafel te leggen.

