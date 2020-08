Leiden gaat de functies stapelen in sportcomplexen

De aanbesteding van een ijshal, een combibad, een topsport- en een breedtesporthal in Leiden, start binnenkort weer. De stad gaat functies stapelen in de twee nieuw aan te leggen sportcomplexen.

Sportwethouder Paul Dirkse : “De nieuwe sportcomplexen zijn hard nodig want de huidige zijn echt verouderd. En de stad groeit de komende jaren dus ook voor nieuwe Leidenaars zijn de voorzieningen nodig. Daar trekt Leiden zo’n 60 miljoen euro voor uit.”

De bouwers moeten beide complexen duurzaam en zo klimaatneutraal mogelijk bouwen. Het combibad en ijshal De Vliet krijgen zonnepanelen. Leiden gebruikt de restwarmte die vrijkomt bij de koeling van de ijsbaan weer om het binnenzwembad te verwarmen.

De stad haalt het buitenbad De Vliet van het gas en gaat dat verwarmen via de warmtepompen van de ijshal. Dat gebeurt na voltooiing van de het nieuwe binnenbad en ijshal.

Schaatsen op de ijsbaan wordt heel bijzonder want schaatsers kunnen op twee verdiepingen schaatsen. De langeafstandsschaatsers kunnen op de verdieping hun rondjes rijden. Op de begane grond kunnen de ijshockeyers, shorttrackers en kunstrijders sporten. Het midden van de ijshal blijft open dus er is altijd goed zicht op beide ijsvloeren.

De hallen krijgen door het gebruik van hout een natuurlijke uitstraling. En Leiden laat in de gebouwen een aantal functies stapelen. Hierdoor benut de stad het terrein ter grootte van één voetbalveld, optimaal. Functies stapelen in accommodaties za de komende decennia naar verwachting een grote vlucht nemen.

Op het dak van het gebouw komen zonnepanelen en een lucht-warmtepomp te liggen. Die voorziet geheel in de elektriciteit en verwarming van het gebouw. Het complex zal ook meer energie gaan produceren dan het gebruikt.

