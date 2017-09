Deal Laco en Hilvarenbeek valt volkomen verkeerd

Laco en de gemeente Hilvarenbeek wil binnen vier jaar de locatie van de Hispohal herontwikkelen. Maar als dat niet lukt kan het bedrijf commerciële activiteiten in de verouderde sporthal ontplooien.

recreatiebedrijf Laco Het Hilvarenbeekseis voor een periode van 10 jaar de beoogde exploitant van de nieuwe sportaccommodatie die in september 2018 zal worden opgeleverd.

Onbeantwoorde vragen

De afspraken die de gemeente met Laco heeft gemaakt, zijn direct gekoppeld aan de locatie van de Hispohal. Maar op 14 september had de commissie Ruimte nog veel onbeantwoorde vragen over het contract dat wethouder Jan van de Wiel heeft afgesloten.

Achter de hand

Zo vroeg commissielid Johan van Iersel waarom het bedrijf geen opdracht heeft gekregen om de Hispohal te slopen. “Dat wilde Laco niet”, stelde wethouder Van de Wiel.

“Mocht de herontwikkeling om welke reden dan ook mislukken, dan wil het bedrijf iets achter de hand hebben. Maar Laco benadrukt de intentie te hebben om een nieuwbouwplan te ontwikkelen. Daarom is een periode van vier jaar afgesproken om druk op de ketel te houden”, stelt de wethouder.

Deal valt verkeerd

De deal valt volkomen verkeerd bij de gemeenteraad. Wethouder Van de Wiel kreeg zware kritiek op de overeenkomst. Drie raadsfracties weigerden zelfs om een besluit te nemen over een voorstel waar zij geen enkele inspraak meer in hebben.

Raadslid Gon Boers had geen goed woord over voor de overeenkomst die Van de Wiel heeft afgesloten. “Dit is een deal waarvan elk onderhandelingspunt in het voordeel van Laco is uitgevallen.”

Slikken of stikken

“Beide partijen hebben hun handtekening al gezet. De gemeenteraad kan alleen nog maar instemmen of niet.” Raadslid Cees van Hoof: “Ik heb dit in twaalf jaar raadswerk echt nog nooit meegemaakt. Het college van BenW legt ons een voorstel voor met slikken of stikken als enige keus.”

