Kan de Kuip nou wel of niet nog zeker 50 jaar mee?

Voetbalclub Feyenoord voert een wanbeleid van ongekende omvang rond de Kuip. Dat is de mening van Tsjalle van der Burg, econoom aan de Universiteit Twente en lid van FSV De Feijenoorder.

“Vermoedelijk zal een nieuw stadion vrij snel na de opening failliet gaan. En dat zal ook de club zwaar treffen” stelt Van der Burg in zijn rapport Het Maasstadion van Feyenoord

Hoe zit het precies

Het nieuwe stadion krijgt 63.000 plaatsen en kost nu zo’n 461 miljoen euro. Dat is per zitplaats 2,1 keer zo veel als de Amsterdam Arena. En dat terwijl het stadion geen akoestisch dak krijgt en maar weinig parkeerplaatsen.

Feye­noord heeft praktisch geen geld om in een stadion te steken. Het bedrag voor de bouw dat van buiten de club moet komen, is dan ook hoog. Feyenoord heeft veel minder inkomsten dan Europese topclubs dus neemt het grootste risico dat ooit in het ­Europese voetbal is genomen.

Nieuw stadion cruciaal

Van der Burg: “Feyenoord City is een groot plan voor gebiedsontwikkeling bij het stadion. Om mij onduidelijke redenen denkt Rotterdam dat het stadion cruciaal is voor die gebiedsontwikkeling.

Hoewel TNO in 2014 concludeerde dat De Kuip technisch nog meer dan vijftig jaar mee kan, wil de gemeente de ontwikkeling daarom alleen mogelijk maken, als ook het stadion wordt gebouwd.

Reputatieschade

Financiële problemen bij voetbalclubs worden vaak door de overheid opgelost. Vooral de buitenlandse financiers houden in zo’n geval hun poot stijf. Zij hoeven namelijk niet bang te zijn voor hun reputatie bij belastingbetalers en supporters.

Daarom hoeven zij bij riskante voetbalprojecten geen (al te grote) verliezen te vrezen. Het is dan ook niet verrassend dat Goldman Sachs de financiering begeleidt.

Renovatie van de Kuip

Het alternatief voor nieuwbouw is renovatie van De Kuip. Die kost in de ambitieuze variant zo’n 200 miljoen euro. Dan krijgt het stadion ook 63.000 zitplaatsen. En dezelfde voorzieningen die voor het nieuwe stadion staan gepland. Feyenoord gooit dus in feite ruim 250 miljoen euro over de balk.

De clubbestuurders zeggen dat de Kuip nog maar zo’n korte technische levensduur heeft, dat renovatie zakelijk niet kan. Dat is bijzonder want TNO concludeerde in 2014 dat De Kuip technisch nog meer dan 50 jaar mee kan. De clubbestuurders spreken dus onwaarheid.

Steun van de gemeente

De club voert financieel wanbeleid van een omvang die in het Europese voetbal nog niet eerder is voorgekomen. En de gemeente steunt dit beleid met 100 miljoen euro door de grond voor het stadion en aandelen aan te kopen.

De circa 17.000 leden tellende supportersvereniging weigert de bouw van het nieuwe stadion te steunen. Maar helaas nemen de gemeente- en club­bestuurders deze supporters niet serieus. De club dreigt nu zijn kostbaarste bezit, De Kuip samen met een niet te overtreffen sfeer, te verliezen.

