Hoogeveen vraagt aan PS uitstel voor bouw ijsbaan

De gemeente Hoogeveen zal bij Provinciale Staten (PS) uitstel voor de bouw van de kunstijsbaan aanvragen. De gemeente verzoekt om ruim een jaar extra tijd, tot het eerste kwartaal van 2021.

Hoogeveen heeft bij de toekenning van de 5 miljoen euro subsidie door PS, een harde garantie afgegeven dat de ijsbaan voor 1 januari 2020 klaar zou zijn.

Toelichting

Deze boodschap werd op 9 oktober jl. ook al overgebracht aan BenW van Assen. Deze gemeente ging destijds met Hoogeveen de strijd aan voor de bouw van de ijsbaan.

Burgemeester Karel Loohuis en wethouder Erwin Slomp gaven tijdens een persbijeenkomst een toelichting op de huidige stand van zaken.

Loohuis: “Wij hebben de plannen steeds bijgesteld en zagen dat de deadline steeds moeilijker gehaald zou kunnen worden. Alleen als alles mee zou zitten, zou het steeds nog kunnen lukken.”

Zwembad en ijsbaan

Dat de toevoeging van een zwembad aan het ijsbaanplan, de gemeente nu de das omdoet, ontkende Loohuis. “Het zwembad heeft alles weliswaar vertraagd maar ook zonder die plannen bleek 1 januari 2020 niet haalbaar.”

Burgemeester Loohuis rekent erop dat PS de subsidie alsnog beschikbaar stelt. “Wij gaan ervan uit dat ook de provincie voor het doel gaat. Wij hebben een innovatief plan. Als de 5 miljoen euro subsidie niet door gaat, dan komt er géén ijsbaan en is dit project voorbij.”

Door met uitwerking

Alleen een zwembad bouwen, is duurder dan de combinatie die Hoogeveen nu wil, mét PS subsidie en het obligatiefonds van ondernemers. Deze boodschap is ook al aan de gemeenteraad voorgelegd.

De gemeente wacht het antwoord van PS niet af maar gaat door met uitwerking van de plannen en de aanbesteding. Hoogeveen gaat er vanuit dat een eventuele prijsstijging in de markt, kan worden opgevangen met de 10% die is gereserveerd voor onvoorziene zaken.

Wanneer PS een besluit gaat nemen over het verzoek om uitstel, is niet bekend. Op 14 november as. staat de eerstvolgende PS-vergadering op de agenda.

