Honkbalcomplex Rotterdam-Zuid kost 1,5 miljoen

In Rotterdam zal in 2019 een nieuwe honkbalcomplex worden gebouwd. Sportwethouder Sven de Langen is positief over het plan van de Portland Poema’s en Urban010 voor een Honkbalcomplex Rotterdam-Zuid.

De aanleg van het nieuwe honkbalcomplex zal zo’n 1,5 miljoen euro gaan kosten.

Maatschappelijke ambities

Beide clubs koesteren al jaren de wens van een nieuwe accommodatie in Rotterdam-Zuid. Wim van der Hout, voorzitter van de Portland Poema’s: “Met zo’n complex kunnen wij groeien en onze maatschappelijke ambities dus nog beter waar maken.”

“Wij willen met honkbal in onze stad het verschil maken. Wij verliezen veel jeugd vanwege ruimtegebrek. Vaak kunnen zij niet trainen of wedstrijden spelen. Maar straks hebben wij genoeg ruimte en kunnen wij de jeugd en andere groepen in beweging brengen.”

Maatschappelijke bijdrage honkbalcomplex Rotterdam-Zuid

De twee clubs zijn ambitieus. Zij willen het Honkbalcomplex Rotterdam-Zuid gezamenlijk gaan gebruiken en het honkbal promoten. Maar ook het realiseren van maatschappelijke activiteiten staat in de planning.

“Het leveren van een maatschappelijke bijdrage zit in het DNA van onze vereniging”, stelt Urban010 voorzitter Sherandal Rosa. “Nu ligt onze focus nog op de jeugd maar met een nieuwe accommodatie kunnen wij ook met hun ouders en senioren aan de slag.”

Prettig en intensief sporten

“De volgende fase is het oprichten van een stichting en het realiseren van de accommodatie. Dat gaan wij de komende maanden samen met de gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport regelen. Hopelijk kunnen wij dan in het seizoen 2019/2020 al op het nieuwe complex spelen”, vervolgt Rosa.

Sportwethouder De Langen: “Met de investeringen in het Honkbalcomplex Rotterdam-Zuid wil de gemeente een goede sportinfrastructuur aanleggen en behouden. Het moet een voorziening worden waar prettig kan worden gesport en die intensief gebruikt gaat worden. Want hiermee helpt Rotterdam zowel de clubs als de stad weer een stap verder.”

