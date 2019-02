Hevo begeleidt bouw van ondergrondse gymzalen

Het Vossius Gymnasium in Amsterdam is gevestigd in een monumentaal jaren 30 pand. De school zocht mogelijkheden om meer te kunnen sporten. Hevo begeleidt nu de bouw van twee ondergrondse gymzalen.

Met de gemeente Amsterdam is overeen gekomen om, via Hevo, twee ondergrondse gymzalen te bouwen met een vrije hoogte van 7 meter met bijbehorende ruimten.

Onder de binnentuin

De school krijgt de twee zalen onder de binnentuin. Zo komt er in het gebouw ruimte vrij voor uitbreiding van de onderwijsfaciliteiten. Het gebouw is na de ‘inbouw’ veel beter ingedeeld zodat het ook veel effectiever kan worden gebruikt. Hevo in Den Bosch is aangetrokken om deze hele verbouwing van het Vossius te begeleiden.

Sporters kunnen de twee sportzalen onder de binnen komen via een aanbouw. De fietsen worden in de kelder gezet zodat het plein nog beter benut kan worden en er minder overlast ontstaat voor de omwonenden.

De aanbouw sluit aan op het bijna symmetrische gebouw. De architectuur is een eigentijds antwoord op de Amsterdamse School Architectuur van het befaamde Vossius Gymnasium.

Geboorde palen

Na de damwanden is de fundering aangebracht waarvoor niet is geheid maar de palen de grond in zijn geboord. De bouwkuip is circa 10 meter diep. Allereerst is de keldervloer gestort en daarna de wanden. Het dak van de gymzalen is al neergelegd en bestaat uit breedplaatvloeren.

Zodra dit klaar is, wordt de bestrating aangelegd, start de afbouw en worden de installaties geplaatst. Het diepste punt van de werkzaamheden is dus al bereikt. Bovenop de ondergrondse gymzaal komt een schoolplein te liggen met groen en sportfaciliteiten.

In de tweede fase wordt van de voormalige gymzaal een kantine met keuken gemaakt. Deze wordt zo rond eind mei 2019 opgeleverd. Tijdens de bouw blijft de school natuurlijk gewoon in gebruik. Hevo is de overall opdrachtgever voor dit ambitieuze project.

