MOSA ’14 in Oijen herbouwt over de kantine heen

Na de bouwvak gaat het eindelijk gebeuren, dan start de vernieuwbouw van het clubhuis van MOSA ’14 in Oijen. De gemeente Oss heeft een half miljoen euro uitgetrokken voor de fusieclub.

Complete sloop en nieuwbouw was voor MOSA ’14 geen optie. Dus is er gekozen voor een heel bijzonder alternatief. Er wordt een speciale constructie over de kantine heen gebouwd.

Energieneutraal

Het clubgebouw is goed onderhouden maar al 40 jaar oud en niet geïsoleerd. Energie kost elke maand dus een hoop geld. “Wij willen energieneutraal worden dus gaan wij warmtepompen en zonnecollectoren toepassen”, zegt voorzitter Bert van de Burgt.

Toekomstbestendig

“Wil je als dorp leefbaar blijven, dan moet je wel iets te bieden hebben. Volgend voorjaar is het clubgebouw toekomstbestendig en is de toekomst van MOSA gewaarborgd. En wij hopen na de bouwvak al te beginnen met de sloop van de kleedlokalen. De kantine blijft staan want die is nog geen tien jaar geleden verbouwd.”

“De bestuurskamer verhuist naar boven en daar komt ook een zaal voor jeugdactiviteiten als de training niet door kan gaan. En de galerij biedt publiek een mooi zicht op het veld.”

“Van de gemeente Oss hebben wij een budget van 482.500 euro gekregen en wij moeten uit eigen middelen een ton bijdragen. Dat doen we met een hoop zelfwerkzaamheid.”

Ambtelijke molens

Het duurde 3 jaar voordat er een bouwvergunning op de mat lag. Van der Burgt kan niet zo goed tegen de traag draaiende ambtelijke molens. Hij had gehoopt eerder in 2018 al het startsein te kunnen geven maar de club moest wachten tot het bestemmingsplan helemaal rond was.

Tijdens de bouw zet Van der Burgt al een stapje opzij. “En zodra de klus geklaard is, zou het mooi zijn om de hamer aan een ander door te geven. Het is best iets om zijn gebouw voor een dorp als Oijen neer te zetten. Hier hebben heeft het dorp echt iets aan.”

