Helmond Sport zoekt 5 miljoen voor nieuw stadion

Het wordt voor Helmond Sport een flinke klus om 5 miljoen euro bij elkaar te sprokkelen. Want zoveel geld is nodig voor de bouw van een stadion. Potentiële geldschieters kwamen op 18 maart in een spiegeltent naast De Braak bij elkaar voor de jaarlijkse gala-avond.

Jan van Hout, oud-voorzitter van de stichting Belangen Helmond Sport, zet vraagtekens bij de plannen. “Het benodigde bedrag zal moeilijk bij elkaar te krijgen zijn. Ik zal op deze locatie niet snel investeren.”

Voetbalboulevard

De locatie Ruwe Putten aan de westkant van Helmond, heeft nog steeds de voorkeur van Van Hout. “Daar is ruimte voor een voetbalboulevard waar je, zoals in Duitsland kunt winkelen of naar het zwembad. Daar heb je uren voor de wedstrijd al sfeer.” Het zal volgens hem voor Helmond Sport lastig worden voldoende commerciële ‘dragers’ te vinden. “Je moet sponsoren meer bieden dan alleen maar voetbal.”

Wij doen mee

Bestuurslid Ari de Kimpe wil wel met geld over de brug komen. Hij zit tijdens de gala-avond aan tafel bij burgemeester Elly Blanksma. “Wij zullen met dit plan meedoen. Over de hoogte van de bijdrage moet ik met mijn dochters overleggen want die zitten sinds kort ook in het bedrijf.” De Kimpe is ervan overtuigd dat het nieuwe stadion er komt. “Ik weet dat Van Hout kritisch is maar ik ga mensen bij dit project betrekken.”

Trainer voor een dag

Op 18 maart droegen de ondernemers in elk geval hun steentje bij aan Helmond Sport. Aanschuiven kostte al 250 euro en maar er werden voor de club ook een aantal kavels geveild, zoals voetbalreizen. Wie niet zo ver weg wilde, kon ook bieden op een dag hoofdtrainerschap van Helmond Sport. De avond bleek uiteindelijk 100.000 euro te hebben opgebracht. “Voorheen ging dat geld naar de jeugdafdeling. Nu wordt een andere bestemming gezocht binnen de club”, besloot commercial manager Antoine Beije.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!