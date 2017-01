Gezamenlijke kantine voor sportclubs Het Noorden

In september 2016 brandden twee van de drie kantines af van voetbalclubs op sportcomplex Het Noorden in Groningen. Vv Groningen en vv Potetos maken nu gebruik van de kantine van VVK, de enige kantine die op het sportpark nog overeind staat. De clubs willen nu één gezamenlijke kantine.

“Je kunt hier ’s zaterdags over de hoofden lopen nu hier drie clubs komen’’, zegt VVK-voorzitter Rick van der Veen. “Het is hier in de kantine soms echt te druk.”

Teveel van het goede

De drie clubs hebben samen ruim 1.000 leden en overleggen nu over een gezamenlijke kantine. Van der Veen: “Drie kantines op één sportcomplex is teveel van het goede, één gezamenlijke kantine is veel praktischer. Onze VVK kantine is prima maar echt te klein voor zoveel bezoek.”

Grotere gezamenlijke kantine

“Wij bespreken nu onze wensen en hopen er in Q1 van 2017 uit te kunnen komen. De behoefte aan een grote gezamenlijke kantine is groot, net als een was- en opslagruimte. Als wij als clubbestuurders eruit zijn, dan leggen wij de resultaten aan onze leden voor”, aldus Van der Veen.

Sporen gewist

De oorzaak van de brand, die twee kantines en vier kleedkamers in de as legde, is nog niet opgehelderd. Van der Veen: “Een kraanwagen die na de brand puin moest ruimen heeft volgens de politie mogelijke sporen van brandstichting gewist. De oorzaak is geen kortsluiting of zoiets geweest. Wij zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen.’’

Inkomsten weggevallen

Door de brand raakten vv Groningen en vv Potetos bijna al hun materiaal kwijt. Diverse clubs schoten te hulp en in cafés in de stad verschenen op de bar donatiepotten. Een van de pijnpunten voor vv Groningen is het verlies van kantine inkomsten. “Die delen wij nu met VVK”, zegt voorzitter Robert Bollegraaf. “Wij draaien samen keuken- en bardiensten. Gelukkig is de huur voor de kleedkamers en de velden tijdelijk bevroren.”

Volg ook @Allesportzaken