Gemeente Groningen: 3,5 miljoen voor accommodatieverbetering

De gemeente Groningen investeert dit jaar ruim 3,5 miljoen in sportaccommodaties. Bij het groot onderhoud en de investeringen zal de gemeente rekening houden met de wensen van sportclubs. De helft van het geld komt nu uit het co-investeringsfonds voor de sport en 1,3 miljoen uit het budget voor reguliere vervangingsinvesteringen.

“Een groot deel van het budget zal worden uitgegeven aan zaken zoals de renovatie en vervanging van acht natuurgrasvelden”, zo maakte de gemeente Groningen op 14 april bekend.

Uitbreiding veldcapaciteit

Het hockeyveld van GHBS zal worden omgevormd in een waterveld. Op de Esserberg komt in plaats van het huidige rugbyveld van natuurgras, een combinatie kunstgrasveld voor zowel rugby als voetbal. Op vier parken zal de capaciteit voor de voetbalclubs worden uitgebreid door samen met de clubs, vier nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen.

Nieuwe tenniscourts

In Hoogkerk zullen vier nieuwe tennisbanen worden aangelegd door de verplaatsing en de uitbreiding van LTC Hoogkerk. Er zal ook een permanente sanitair voorziening worden aangelegd voor Stadjers die aan de Ruskenveense plas willen ontspannen. Op sportpark De Kring zullen bovendien vier kleedkamers worden aangelegd voor zowel Kids United als voor PKC ’63.

Co-investeringsfonds

Ongeveer de helft van het geld dat door de gemeente Groningen zal worden geïnvesteerd, komt uit het ‘Co-investeringsfonds voor de sport’. Ruim 1,3 miljoen komt uit het budget voor ‘Reguliere vervangingsinvesteringen’. Het co-investeringsfonds maakt het mogelijk om meer verbeteringen aan te pakken dan via het budget voor de reguliere vervangingsinvesteringen mogelijk is.

Het co-investeringsfonds is in november 2016 door de gemeenteraad van Groningen in het leven geroepen. Co-creatie stimuleert clubs om zelf ook bij te dragen in de vorm van geld of natura. Het fonds maakt het ook mogelijk om via co-financiering bij te dragen aan initiatieven van de clubs.

Follow @Allesportzaken