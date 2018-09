Financiële ramingen Feyenoordstadion niet openbaar

De Rotterdamse gemeenteraad krijgt geen inzage in het adviseursrapport over het verdienmodel van het nieuw te bouwen Feyenoordstadion. Wethouder Adriaan Visser wil de raadsleden wel een besloten toelichting laten geven.

Op 8 september ontstond met wethouder Visser een fel debat over de bouw van het nieuwe stadion voor Feyenoord .

Kanttekeningen

Onlangs leverde het adviesbureau ISG (International Stadia Group) een rapport op over de geschatte inkomsten en kosten van het Feyenoordstadion. ISG achtte het plan haalbaar maar zette wel enkele kritische kanttekeningen.

Een inkomstenbron zoals het bezoek van dagjesmensen, werden te optimistisch ingeschat. Andere inkomsten zijn volgens ISG daarentegen weer te laag geraamd.

Beschermheer Feyenoordstadion

Volgens wethouder Visser is vrijgeven van het rapport niet mogelijk omdat hierin vertrouwelijke gegevens staan. Openbaarmaking daarvan zou verstorend kunnen werken op de aanbesteding van het stadion en bovendien gaat het ‘om een tussenstand’.

De wethouder voor financiën en de haven botste met PvdD-raadslid Ruud van der Velden. “Wij worden aandeelhouder van het nieuwe stadion en hebben dus recht op inzage van het rapport”, aldus Van der Velden. Hij noemde Visser een ‘beschermheer’ van Feyenoord City en beschuldigde hem ervan “alleen maar de reclameboodschap van Feyenoord City te herhalen.”

Draagvlak supporters

De kosten van het nieuwe stadion blijken nu zo’n 30 miljoen euro hoger uit te vallen dan gepland. Door de hausse in de bouw lopen de prijzen van materiaal en personeel flink op.

Visser noem de toename van de kosten “geen verrassing. Grote projecten zoals het Feyenoordstadion kennen altijd prijsverschillen tussen het voorlopige en het definitieve ontwerp.” Hij maakt zich wel zorgen over het draagvlak voor de bouw onder supporters. “De betekenis van Feyenoord City is op hen moeilijk over te brengen.”

In een nieuw ontwerp moet compensatie worden gevonden voor de extra bouwkosten. Die mogen namelijk niet hoger worden dan 365 miljoen euro.

Follow @Allesportzaken