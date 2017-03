Geertruidenberg doet fusieclub RFC aangepast voorstel

Op 30 maart nam de gemeenteraad van Geertruidenberg een ingrijpend besluit over het toekomstige sportpark van de fusievereniging Raamsdonksveerse Football Club (RFC). En dat besluit pakte anders uit dan de twee voetbalclubs hadden gehoopt.

RFC wil meer dan de acht kleedkamers en de fusiecommissie wil verder ook een kantine tussen beide clubs in. Dit wordt wel de ‘sloot-locatie’ genoemd.

Er is anders besloten

Het kon op 30 maart jl. nog alle kanten op. Lokaal+, de grootste partij in de gemeenteraad, gaf begin maart aan, voorstander te zijn van nieuwbouw voor RFC op de sloot-locatie. Fractievoorzitter Jan van Brummelen wilde zelfs 1,5 miljoen in plaats van 1,3 miljoen investeren. Daarmee kon het complex worden verduurzaamd. Maar er is anders besloten en het college van Geertruidenberg stelt nu voor:

te kiezen voor scenario 3 voor het onderdeel ‘accommodatie voetbal’. Dit scenario houdt nieuwbouw in op de locatie van de Veerse Boys en een extra investering van 194.100 euro door gemeente. B en W realiseert zich dat dit scenario voor de fusiecommissie bijna niet bespreekbaar was;

. één miljoen euro beschikbaar te stellen als Veerse Boys en Good Luck akkoord gaan met: de definitie basisvoorzieningen waarin niet de bouw van een kantine is opgenomen; het afstaan van het meest oostelijk gelegen veld van Good Luck; de bouw van 10 kleedkamers in de nieuwe accommodatie en het programma van eisen zoals dat is opgesteld door de gemeente.

. in te stemmen met: een 100% garantieverklaring voor de gemeentelijke borgstelling voor een lening 500.000 euro voor RFC bij de BNG (looptijd 30 jaar) en met de eerste 15 jaar medeborgstelling voor 50% door SWS mits de verenigingen voldoen aan de in dit voorstel opgenomen aandachtspunten.

Een kantine is geen basisvoorziening

Als de gemeente nu in een kantine zou investeren, dan kan dat een precedentwerking geven. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen zoals velden en kleedkamers. Maar een kantine behoort niet tot de basisvoorzieningen en hoeft dus niet betaald te worden door de gemeente.

