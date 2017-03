Geen grappen van Rotterdam voor Feyenoord City

De plannen voor Feyenoord City zijn op 14 maart goedgekeurd door BenW van Rotterdam. “Het moet een banenmotor worden die zeker 1.383 arbeidsplaatsen gaat opleveren. Vooral banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt”, zo luidt de toelichting op een recente haalbaarheidsstudie.

BenW legt deze goedkeuring met een positief advies voor aan de gemeenteraad. Op 29 maart debatteert de commissie bouwen en wonen over het advies. De gemeenteraad vermoedelijk op 20 april.

‘Zuid’ zou jaarlijks minimaal 310 arbeidskrachten voor laag- en ongeschoold werk gaan opleveren. Maar er wordt nogal wat financiële ondersteuning aan de stad gevraagd. Eerst om voor 40 miljoen euro een aandeel te kopen in het stadion. Vervolgens 60 miljoen euro voor de aankoop van bouwgrond en ook nog eens 35 miljoen voor de infrastructuur.

Financiële risico’s Feyenoord City

Onderzoek naar de kansen van Feyenoord City werd gedaan na een spervuur van vragen vanuit de gemeenteraad. Deze vragen gingen vooral over de financiële risico’s voor de stad, het onderwijs en de mobiliteit. Vooral het aan- en afvoeren van bezoekers blijkt een fikse opgave. Feyenoord City wil auto’s weren uit het gebied en openbaar vervoer, pendeldiensten en de fiets ruim baan geven.

Feyenoord moet sparen

De risico’s zijn afhankelijk van het succes van het plan voor Feyenoord City. In het gunstigste geval ontvangt Rotterdam jaarlijks 9 miljoen euro aan erfpacht, ozb en dividend. Zit alles tegen, dan daalt is dat bedrag maar 3,8 miljoen euro. De Kuip wordt voor 64,4 miljoen verbouwd. Feyenoord moet elk jaar geld gaan sparen zodat in 2023 circa 6 miljoen euro op de spaarrekening staat.

Geen grappen

Wethouder Adriaan Visser: “Alles rond Feyenoord City gaat volgens de regels en Rotterdam gaat geen ‘grappen’ uithalen. Financiering via subsidie of een lening zal door Brussel namelijk al snel als staatssteun worden aangemerkt.” Rotterdam wil in ruil voor 40 miljoen aan aandelen zeggenschap. De stad wil wél de zekerheid dat er goed wordt omgegaan met haar geld. Bovendien wil de stad altijd uit de deal kunnen stappen.

