MHCB heeft financiering hockeyclubhuis rond

“De leden van hockeyclub MHCBarneveld (MHCB) zijn akkoord met financiering voor de bouw van een clubhuis op Sportpark Oosterbos.” Dat meldt voorzitter Peter van den Brink.

De gezamenlijke ruimte, bar, keuken en bestuurskamer op de eerste, kost 340.000 euro. “Wij hebben van de leden toestemming om daarvoor een lening af te sluiten van 210.000 euro.”

Bijdrage gemeente Barneveld

“Daarvoor hoeven wij de contributie niet te verhogen”, stelt Van den Brink. “Op de begane grond van het nieuwe gebouw staan zes kleed- en doucheruimtes en enkele andere voorzieningen gepland. De kosten daarvoor, ongeveer 430.000 euro, betaalt de gemeente Barneveld.

Sportpark herinrichting

Het nieuwe clubhuis komt op een nieuwe locatie en vervangt op termijn het nu verouderde clubgebouw. In oktober 2017 start de bouw van de nieuwe Julianaschool op de plaats van het huidige hoofdveld van de hockeyclub. Het tweede hockeyveld maakt plaats voor een veld van korfbalvereniging ODIK.

MHCB krijgt daarvoor in de plaats twee nieuwe hockeyvelden en nieuwe kunstgrasvelden aan de westkant van het sportpark. Daartussen wordt het nieuwe clubgebouw van MHCB neergezet.

Vergunning voor de zomervakantie

De planning is dat de nieuwe velden er in september liggen. “Alles is erop gericht om het werk vóór de zomervakantie te kunnen gunnen. De velden kunnen dan nog op tijd worden opgeleverd”, zegt gemeentewoordvoerder Patricia van Putten.”

De hockeyvelden twee en drie worden pas opgeruimd als de nieuwe velden klaar zijn. Zo kunnen de trainingen in augustus gewoon starten. Voor de zekerheid heeft MHCB wel buurclubs gepolst of er in geval van nood op zaterdagen kan worden uitgeweken.

Nieuwe aanwas bij MHCB

“MHCB telt nu ongeveer 500 leden maar door het schoolhockey is veel nieuwe aanwas binnen gelopen. En op termijn verwachten wij ook nieuwe leden vanuit de naastgelegen nieuwbouwwijk Bloemendal”, zegt Van den Brink. Ook praat MHCB met kinderopvang Dolfijn om in het clubgebouw een sport BSO te vestigen.

