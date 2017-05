Feyenoord City krijgt steun gemeenteraad Rotterdam

De gemeenteraad van Rotterdam heeft zich op 11 mei uitgesproken voor een bijdrage van de stad aan Feyenoord City. Dit project omvat o.a. de bouw van een stadion voor voetbalclub Feyenoord en de komst van winkels en horeca in Rotterdam-Zuid.

Rotterdam is nu bereid om 137 miljoen euro bij te dragen. Circa 40 miljoen voor het stadion, 60 miljoen voor de aankoop van de grond onder het stadion en 37 miljoen voor de aanleg van infrastructuur.

Financiering

De kans dat de plannen voor de bouw van een nieuw stadion sneuvelen, is nog steeds niet geweken. Het grootste deel van het benodigde geld moet namelijk nog worden gevonden bij investeerders en banken. Bovendien is de steun van de gemeenteraad voorwaardelijk. Als blijkt dat niet aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan, dan kan deze steun worden ingetrokken.

Deadline Feyenoord City eind 2018

De deadline voor het project ligt eind 2018 en zoals het er nu naar uit ziet kan de bouw op zijn vroegst in 2019 beginnen. Voor de ontwikkeling van Feyenoord City is steun van de gemeente cruciaal. Het betekent namelijk dat de initiatiefnemers met investeerders verder kunnen praten over de financiering van het project.

Eerste wedstrijd in 2023

Het stadion, dat door het architectenbureau OMA is ontworpen, zal 365 miljoen euro gaan kosten. De kosten voor de totale gebiedsontwikkeling worden op 1,5 miljard euro geraamd. Als de initiatiefnemers het geld bij elkaar vinden, dan zou Feyenoord in 2023 de eerste wedstrijd in het nieuwe stadion aan de Maas kunnen gaan spelen.

Spelersbudget

Van de 45 leden van de gemeenteraad stemden er 35 voor en 10 tegen. De SP, GroenLinks en PvdD stemden tegen de bouw. De raad debatteerde bijna zes uur over het voorstel waarvoor 10 amendementen en 30 moties werden ingediend. Die gingen grotendeels over de infrastructuur rond het stadion en de bereikbaarheid met het ov.

Feyenoord zal zich nu moeten gaan inspannen om bij het betrekken van het nieuwe stadion, een spelersbudget te hebben van 28 miljoen euro. Ook dit bedrag, dat bijna het dubbele is van het huidige budget, zal van private partijen moeten komen.

