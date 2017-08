Uitvoerder zwaargewond bij bouwongeval HVCH

Bij een bouwongeval op het complex van vv HVCH in Heesch is op 15 augustus jl. een uitvoerder ernstig gewond geraakt. “De toestand van de man is zeer zorgelijk” stelt clubvoorzitter Chris Ploegmakers.

Tijdens de bouw van de accommodatie viel de man tussen een bouwkraan en een keet naar beneden. Hij is met spoed per ambulance naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen vervoerd.

Onderzoek arbeidsinspectie

Direct na het bouwongeval startte de politie een onderzoek dat inmiddels is overgenomen door de Inspectie SZW. De man, Paul Verstegen, heeft twee kinderen die lid zijn van de club. Hij was als zzp-er bij HVCH aan het werk. Bij HVCH zouden op 15 augustus noodlokalen voor de tijdelijke kantine worden neergezet.

Direct al mis

Die lokalen bestaan uit 14 delen en deden eerder dienst als tijdelijk onderkomen van een supermarkt. Deze zijn nodig zolang de bouw van een nieuwe accommodatie duurt. Bij het plaatsen van het eerste onderdeel ging het direct al mis.

Verstand van noodlokalen

Het slachtoffer is geen lid van vv HVCH maar als vader van twee jeugdleden wel zeer betrokken. Voorzitter Ploegmakers: “Hij deed als vrijwilliger altijd al veel voor HVCH. Hij werkt in de bouw en heeft onder meer verstand van noodlokalen. Daarvoor, en voor een aantal andere bouwklussen, huurden wij hem als zzp-er in.”

Plaatsing tijdelijk kantine voorlopig afgeblazen

Het werk bij HVCH is in de vakantie doorgegaan. Hoofdaannemer Muller, die de ruwbouw verzorgt, is op dit moment niet actief. De bouw van de kantine moet nog op gang komen en vóór de start van het nieuwe seizoen wilde vv HVCH een noodkantine hebben staan.

Het clubbestuur is intussen al bij elkaar gekomen om de situatie te bespreken. De training van de selectie, die op 15 augustus zou samenkomen, is afgelast. En de plaatsing van de units is na dit bouwongeval, tot nader order afgeblazen.

