De Beweegbox, een revolutionaire vierkante gymzaal

Op 9 juni 2016 presenteerde de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) de Beweegbox. De KNGU was al lange tijd op zoek naar een nieuw gymzaal concept. De Beweegbox is een volledig opnieuw, door draaijer+partners en Janssen-Fritsen, vormgegeven turn-key gymzaal.

Beweegbox Achter de Ben Goudsmithal in Amstelveen zal de eerste zogehetenworden gebouwd. In deze innovatie sporthal kunnen meerdere sporten in een kleinere ruimte worden beoefend.

Initiatief van Sportbedrijf Amstelveen

De initiatiefnemer voor de bouw van deze revolutionaire hal is het Sportbedrijf Amstelveen. Het sportbedrijf is een voorstander van zo’n hal omdat deze veel flexibeler kan worden gebruikt dan een traditionele sporthal. Vanwege de multifunctionele opzet kunnen meerdere sporten worden gecombineerd. De hal is wel duurder dan een klassieke gymzaal maar kan met het beschikbaar gestelde krediet worden gebouwd.

Vervanging van een klassieke gymzaal

Realisatie van de zaal is voornamelijk mogelijk door een van de gemeente Amstelveen. Sportwethouder Peter Bot was al direct enthousiast over het plan van Sportbedrijf Amstelveen. Amstelveen gaat daarom één van de klassieke gymzalen vervangen door een Beweegbox. “Ik ben er trots op dat de eerste Beweegbox in Amstelveen komt en ik zie uit naar de ingebruikname.”

Oplevering Beweegbox in februari 2018

De hal zal niet alleen na school- en werktijd gebruikt worden voor het sporten. Meerdere scholen zijn al geinteresseerd om deze nieuwe gymzaal voor hun lessen gymlessen te gebruiken. De aanbesteding van de bouw start in april of mei 2017 zodat de bouw in de zomer kan beginnen. Wethouder Bot hoopt in februari 2018 de nieuwe zaal te kunnen openen voor de leerlingen en sporters in Amstelveen.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!