Olympische accommodatiebouw kan veel duurzamer

Duurzaamheid is voor het IOC kennelijk een lastig thema. Voormalige Olympische sportdorpen en -arena’s liggen er na een gigantische investering vaak desolaat bij. Het is vaak veel te kostbaar om deze ‘in de lucht te houden’. Het IOC zou het voortouw moeten nemen voor duurzame accommodatiebouw. Neem nou de Ruskahal op Papendal.

Het Arnhemse Sportcentrum Papendal maakt sinds kort gebruik van een demontabele en duurzame sporthal. De hal kan na gebruik uit elkaar worden gehaald en elders opnieuw worden opgebouwd.

Demontabel sportgebouw

Deze sportaccommodatie, de Ruskahal, is neergezet door Neptunus. Dit bouwbedrijf uit Kessel ontwikkelde speciaal voor Papendal een demontabel sportgebouw dat onbeperkt is uit te breiden. Het gebouw is voorzien van automatische installaties en een duurzame klimaatbeheersing. De hoogte van het gebouw is 8 meter maar aan te passen aan de wensen van de gebruikers.

Accommodatiebouw met energielabel A

Volgens Neptunus voldoet deze demontabele accommodatiebouw aan de strengste energie- en milieunormen in het Bouwbesluit. Vanwege het lage verbruik heeft het Flexolution-gebouw dat Neptunus heeft neergezet, het energielabel A gekregen. En dat label wordt niet vaak toegekend.

Deze Ruskahal is 24 bij 48 meter en opgebouwd uit drie verdiepingen. Dankzij het demontabele bouwsysteem kon de hal in slechts enkele weken worden opgetrokken. Een mooi project voor Neptunus dat in Europa, maar ook daar buiten, al vele tijdelijke bouwprojecten heeft gerealiseerd.

Er kan al zoveel

Het is misschien niet zo makkelijk om echt hele grote tijdelijke stadions te bouwen maar er kan al zoveel met tijdelijke accommodatiebouw. Het neerzetten van tijdelijke woonunits in een Olympisch dorp is helemaal niet zo spannend. En hoe sierlijk zou het niet zijn om die units na afloop weer uit elkaar te halen en neer te zetten voor minder draagkrachtige inwoners? Dat moet voor NOC*NSF toch een mooi gedachtenspoor kunnen zijn richting IOC?