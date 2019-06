Diekman zwempark onhaalbaar na halvering budget

Enschede wil graag een zwempark met een officieel wedstrijdbad, een sportbad en een warmwaterbad. Maar naar het zich laat aan zien, gaat dat er op Het Diekman niet van komen.

Enschede kampt met financiële tekorten. BenW neemt daarom harde maatregelen zoals halvering van het budget voor zwembaden. En dat sluit de bouw van een zwempark uit.

Voorzieningen niet te handhaven

Enschede besteedt jaarlijks 1,4 miljoen euro aan de exploitatie van Aquadrome en Het Slagman, nog los van onderhoudskosten. Dat geld krijgt sportbedrijf Sportaal dat verantwoordelijk is voor de exploitatie van de sport- en zwemaccommodaties in Enschede.

Door de financiële tekorten blijft er in 2023 nog zo’n 700.000 euro over van het exploitatiebudget. Met dat geld kan Sportaal het huidige niveau van zwemvoorzieningen en de personeelskosten niet in stand houden.

Diekman plannen aangepast

Het was de bedoeling dat het Aquadrome en Het Slagman zouden verdwijnen. Daarvoor in de plaats zou Enschede een wedstrijdbad, sportbad én warmwaterbad bouwen naast de Diekman hal. Maar door de gestegen bouwkosten zijn de plannen in mei jl. aangepast.

Het Slagman zou nog tot 2028 open moeten blijven. En in plaats van het Aquadrome zou Enschede nu een sportbad en warmwaterbad willen realiseren. Maar wat er nu gaat gebeuren is uiterst onzeker.

Het ligt voor de hand dat Het Slagman voor wedstrijdzwemmers open blijft. In alle scenario’s van de plannen is rekening gehouden met een gelijk of hoger budget t.o.v. de huidige situatie.

Nieuw plan voor oktober

Mogelijk handhaaft de gemeente het sportbad van Aquadrome en komt er i.p.v. het recreatiebad een warmwaterbad. Wethouder Niels van den Berg sluit dat niet uit, maar wil niet op de zaken vooruitlopen.

Nog voor oktober moet het nieuwe plan klaar zijn. “Het probleem zit onder de koepel. Als het geld tegen de plinten klotst is dan aanleg van een recreatiebad prima. Maar het is de vraag of een bad met whirlpools, glijbanen en golven nog wel nodig is.”

