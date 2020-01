De Tongelreep is geen hoofdpijndossier meer

De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 28 januari ingestemd met de plannen voor zwembad De Tongelreep. Daarmee komt er voor sportwethouder Stijn Steenbakkers een einde aan een hoofdpijndossier.

De Tongelreep is al jaren dicht in afwachting van renovatie. Eind 2018 bleek de gemeente daar te weinig geld voor te hebben. Eindhoven had maar 12 van de 20 miljoen euro beschikbaar.

Brainport geld

Om dit probleem op te lossen zijn enerzijds de plannen flink versoberd. Steenbakkers maakte een basisplan zonder ruimte voor gezinnen en recreanten. Steenbakkers: “Ik vroeg de gemeenteraad om acht maanden om eventueel nog ergens geld vandaan te halen. En dat lukte.”

Er was voor De Tongelreep 7,5 miljoen euro beschikbaar uit de Brainport Regio Deal. Dat is geld van het Rijk om de Brainport regio aantrekkelijker te maken. Het lukte de wethouder ook nog om bij de gemeenteraad 5 miljoen euro extra los te peuteren.

Uitbreiding De Tongelreep

Daarnaast sloot Eindhoven eind 2019 een overeenkomst met de KNZB en CTO Zuid. Deze organisaties zegden toe hun activiteiten in het zwembad uit te breiden. Steenbakkers: “De KNZB haalt alle activiteiten die nu over zes baden verspreid zijn, naar Eindhoven.”

De plannen voor De Tongelreep zijn nu weer flink uitgebreid. Zo komt er een instructiebad, een groot sportbad, een 25-meterbad en één bad voor recreatie. Er komt ook een spraypark waar gezinnen met jonge kinderen ’s zomers gebruik van kunnen maken. En er komt zo’n 500 vierkante meter extra zwemwater bij.

Stad van licht

“Het moet een innovatief zwembad worden”, vertelde de wethouder. “Kinderen hebben een glijbaan tegenwoordig na een paar keer wel gezien. Maar een onderwaterparcours met lasers of hologrammen past wel bij de Stad van licht.”

“Er is geen garantie dat de plannen ook allemaal doorgaan”, zegt Steenbakkers. “Maar wij hebben nu conservatiever berekend wat het gaat kosten. En wij gaan anders aanbesteden. Als alles meezit gaat het nieuwe zwembad in in 2023 weer open.”

Follow @Allesportzaken