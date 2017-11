De Braak gaat Helmond zo’n 23,5 miljoen euro kosten

De gemeenteraad van Helmond is akkoord gegaan met vernieuwing van sportpark De Braak. Kosten: 55 miljoen. Helmond Sport krijgt nu een nieuw voetbalstadion na decennia lang praten en plannen maken.

Sport- en beleefcampus

Niet alleen de voetbalfans waren op 31 oktober blij maar ook de OMO Scholengroep en de amateurclubs op De Braak. Want het plan behelst een nieuwe sport- en beleefcampus met een plek voor het onderwijs.

In 2023 moet het nu verouderde terrein volledig zijn vernieuwd. Centraal staat het multifunctionele stadion waarin Helmond Sport een vleugel huurt en de wedstrijden gaat spelen.

Vleugels van de Braak

Amateurclubs MULO en sc Helmondia krijgen in een andere vleugel hun kantine en kleedkamers. In weer een andere vleugel komen de praktijkschool en de fysiotherapeuten. En een vierde vleugel wordt een sporthal voor clubs, wijkverenigingen en het dr. Knippenbergcollege. De school zelf vestigt zich ook op De Braak.

Prachtig en historisch

De Braak wordt een veelomvattend project waarin sport, beweging en gezondheid samen komen. “Hier kan iets moois ontstaan”, stelt Jack Hamacher (Lokaal Sterk). “Het is een prachtig concept”, vindt Thijs van Wetten (CDA). Burgemeester Elly Blanksma meent zelfs dat er sprake is van “een historisch besluit.”

Veel geld

De realisatie van De Braak gaat dus zo’n 55 miljoen euro kosten. Hiervan betaalt OMO 30 miljoen euro en het noodlijdende Helmond Sport 1,5 miljoen euro. De gemeente Helmond betaalt de rest en dat is veel geld vinden alle fracties. “Wij moeten dus goede afspraken maken met de partners”, waarschuwt Cor van de Burgt (VVD).

Teveel financiële risico’s

Raadslid Ger Klaus (SP) kan zich niet in het plan vinden en stemde tegen. Hij is namelijk tegen het sponsoren van betaald voetbal door de gemeente. En ook fractielid Stef Stevens (D66) stemde vanwege ‘gewetensbezwaren’ tegen. “Het is een prachtig plan maar een plan met teveel financiële risico’s.” De overige raadsleden stemden echter voor.

