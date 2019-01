Wat doet de gemeente Westland met Sportpark Polanen

Tennisvereniging MLTV ’90 in Monster verhuist naar sportpark Polanen. Voorzitter Edwin Nolten hoopt dat die verhuizing de club meer leden oplevert, want het ledental loopt al jaren terug.

Een clustering van MLTV ’90 en sc Monster op één complex, zal binnenkort in de gemeenteraad van Westland aan de orde komen.

Vijf varianten voor sportpark Polanen

BenW liet onlangs een verkenning uitvoeren voor de toekomst van sportpark Polanen. Dat leverde vijf varianten op waarin de kosten uiteenlopen van 0 (bij niets doen) tot ruim 9 miljoen euro. Sc Monster zou in de meest ingrijpende variant twee nieuwe kunstgrasvelden krijgen en het hoofdveld zou worden verplaatst.

De gemeente zou op de locatie van één voetbalveld vervolgens acht tennis- en twee padelbanen laten aanleggen. Ook zou het parkeerterrein worden uitgebreid en een nieuw clubgebouw voor de tennisclub moeten worden gebouwd.

Clubhuizen liever vlak bij elkaar

Het bestuur van MLTV ’90 heeft een voorkeur voor een van de duurdere varianten. De gebouwen van beide clubs komen dan vlak bij elkaar te staan. In dat geval zouden ook een kinderopvang en een gymzaal een plek kunnen krijgen.

Zo’n variant maakt het sportpark ook toegankelijker voor meer gebruikers. “De variant waarin de clubgebouwen ver uit elkaar komen te liggen, waarbij MLTV ’90 dan op de gronden van de Westlandse Zoom terecht zou komen, geniet niet onze voorkeur”, aldus Nolten.

Gemeenteraad moet beslissen

Of de gemeenteraad de twee clubs zal gaan steunen valt nog maar te bezien. “Wij praten namelijk over een aanzienlijk bedrag. Wij zullen eerst met de gemeenteraad moeten bespreken of de partijen zo’n forse investering wel willen doen of niet”, zegt sportwethouder Pieter Varekamp.

Als de gemeente niet wil investeren in sportpark Polanen, dan is er voor MLTV ’90 nog geen man overboord. De twee padelbanen zijn pas in 2018 aangelegd en de tennisbanen zijn onlangs nog gekeurd, dus die kunnen nog geruime tijd mee.

