Bully Oldenzaal krijgt groen licht voor een zaalhockeyhal

Op 1 maart jl, kreeg het bestuur van Hockeyclub Bully in Oldenzaal goed nieuws. De gemeente blijkt bereid om mee te werken aan plannen voor de bouw van een zaalhockeyhal op het complex. De club krijgt een ‘go’ voor het uitwerken van de ideeën. Natuurlijk worden al direct de omwonenden betrokkenen.

Het bouwplan van OHC Bully voor een zaalhockeyhal en woningen op en naast het clubterrein, is door Oldenzaal positief ontvangen.

Nieuwbouw staat vast

Of de nieuwe accommodatie ook gebruikt zal worden door lokale basisscholen is nog niet duidelijk. Maar dat er op het Bully-complex en het aangrenzende perceel, een zaal zal worden neergezet, dat staat nu wel vast. Planologisch wil de gemeente Oldenzaal alle medewerking verlenen. En mocht in 2017 blijken dat de zaal ook voor bewegingsonderwijs nodig is, dan werkt Oldenzaal ook daaraan mee.

Aansluiting sportbeleid Oldenzaal

De bouw van een sportzaal op het Bully-complex sluit aan op het gemeentelijke sportbeleid. De installatie van zonnepanelen op het dak ondersteunt de verduurzamingsambities van Oldenzaal. Maar een sportzaal van ruim 1.500 m² bruto vloeroppervlak maakt wel de aanleg van zo’n 30 parkeerplaatsen noodzakelijk.

Het lastige is dat daarvoor de ruimte in deze woonbuurt ontbreekt. Het idee is nu om het complex zo in te richten dat bezoekers de grote parkeerplaats van Bully gaan gebruiken. Ook kan worden overwogen om de hal niet aan derden te verhuren.

Schuiven met de grond

Om het plan te kunnen realiseren moet er nog wel wat worden geschoven met de grondposities. Van het perceel van de aannemer zal ongeveer 800 m² aan het sportcomplex moeten worden toegevoegd. Voor het ontsluiten van de nieuwe woningen moet zo’n 200 m² aan de gemeente worden overgedragen. OHC Bully en de aannemer moeten in de buurt nog wel draagvlak creëren voor hun plan.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!