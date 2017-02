GJS Gorinchem krijgt een veel bredere sportfunctie

Op vrijdag zijn de kalklijnen gezet en op zaterdagmorgen is het druk bij GJS in Gorinchem. De teamleiders en begeleiders druppelen vanaf acht uur binnen voor de 27 wedstrijden die op het programma staan. Dat vraagt veel van de vrijwilligers en ook de accommodatie moet er klaar voor zijn.

Voorzitter Jan van Veen en secretaris Ernö Kalmár van GJS geven hun toekomstvisie. “GJS zal toe groeien naar een sportaccommodatie met een veel bredere functie dan tot nu toe.”

Volgende veld al gepland

Het kunstgrasveld is nog maar net in gebruik genomen. Kalmár geeft echter aan dat het volgende kunstgrasveld als gepland staat voor veld twee. Van Veen: “De nieuwe beleidsnota van Gorinchem is daar duidelijk over. Maar ik verwacht niet dat dit nieuwe veld er al binnen twee jaar ligt.”

Schil om het pand

GJS gaat al wel aan de slag met verbouwing van het huidige pand. “GJS groeit en is met 935 leden toe aan een gebouw dat beter past bij de clubgrootte”, stelt Kalmár. “Om het clubgebouw wordt een ‘schil’ opgetrokken. Toeschouwers kunnen dan vanaf het bordes naar alle wedstrijden kijken.”

Rolstoelvoorziening

GJS krijgt ook een rolstoelvoorziening want mensen met een beperking moeten nu naar boven worden getild. Daarnaast vraagt de groei van het vrouwenvoetbal om extra kleedruimten. De huidige clubaccommodatie is in 2018 dertig jaar oud en afgeschreven. Op een nieuw ontwerp kan daarmee een hypotheek worden genomen.

Veel bredere benutting

GJS verruimt de blik op de toekomst. Gorinchem-Oost blijft groeien en er zullen op termijn 1.200 woningen worden gebouwd. De accommodatie zou daardoor een bredere functie kunnen krijgen. Van Veen denkt bijvoorbeeld aan een kinderopvang en een ruimte voor fysiotherapie. “De scholen in de omgeving zouden meer gebruik kunnen gaan maken van onze velden. Wij kunnen de gemeenschap veel meer gaan bieden dan alleen voetbal.”

Volg @Allesportzaken ook op twitter!